La risposta di Twitter alla “furbata” dei Tory su Twitter

Fonte : wired

(Di mercoledì 20 novembre 2019) (foto: Jonathan Hordle/Getty Images) In vista delle elezioni nel Regno Unito del prossimo 12 dicembre, la rete Itv ha ospitato in diretta televisiva il primo dibattito tra l’attuale primo ministro britannico Boris Johnson e il leader dei laburisti Jeremy Corbyn. Mentre i due hanno discusso animatamente su come archiviare la Brexit entro il 31 gennaio 2020 e sul futuro del National Health Service (il servizio sanitario britannico), l’account ufficiale del Partito conservatore di Johnson ha cambiato nome diventando brevemente “factcheckUK” e pubblicando post come se si trattasse di una pagina di fact-checking indipendente. Il comportamento era ovviamente teso a ingannare gli utenti, e quindi a poche ore di distanza è arrivata una dura replica del social network, che ha minacciato “una decisa azione correttiva se simili espedienti si ripeteranno”. “La verità è ...

