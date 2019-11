Ciclismo | Fabio Aru e un inverno per rinascere Paternità e voglia di rivincita | il

Fonte : oasport

(Di mercoledì 20 novembre 2019)Aru è reduce da due anni veramente difficili, ma soprattutto da un 2019 iniziato in maniera complicata con l’operazione all’arteria iliaca alla gamba sinistra, e conclusosi col ritiro alla Vuelta a España in conseguenza di un virus che lo ha colpito proprio nel momento della verità. L’unica nota positiva per il capitano della UAE Team Emirates, ciclisticamente parlando, è stato discreto un Tour de France. Ma dietro ad una carriera da riprendere in mano e da rispolverare per tornare a splendere, la nota più bella di tutte, il regalo più grande della vita di, gliel’ha fatto la sua compagna Valentina lo scorso ottobre, rendendolo padre della piccola Ginevra. La motivazione più grande per ripartire da zero in previsione di una stagione pressoché decisiva. Questosarà fondamentale nella preparazione, che dovrà essere più che mai regolare, senza pressioni; ...