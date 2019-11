Il Collegio 2019 dove vedere la diretta in tv | streaming | replica

Ascolti TV Social Auditel 12 novembre 2019 : Il Collegio domina ancora - record di 50.000 Tweet nel trending topic : Social Auditel 12 novembre 2019: Il Collegio primo trend, record di 50.000 Tweet nel trending topicNumeri pazzeschi per “Il Collegio” che continua a fare scintille sui Social, in particolare su Twitter. L’hashtag ufficiale #IlCollegio è primo trend, inserito nelle tendenze mondiali, con +50.000 Tweet. Si vanno ad aggiungere tendenze correlate come: Mario +107.000 Tweet (Mario Tricca); Mario Tricca +5.800; Claudia +39.300; Vilma ...

#IlCollegio 4 – Quinta puntata del 19/11/2019 – Con Simona Ventura su Rai 2. : Questa sera, su Rai 2, andrà in onda la Quinta puntata della quarta stagione de Il Collegio, il docu-reality che narra le vicende di un gruppo di ragazzi con gravi problemi scolastici e di socializzazione, catapultati all’improvviso nel rigido ed austero ambiente di un collegio del 1982. Cambio della guardia per la voce fuori campo che commenterà tutti gli accadimenti dei ragazzi: dopo tre stagioni ambientate […] L'articolo ...

Ascolti TV | Martedì 12 novembre 2019. Enrico Piaggio domina (23.9%) - Il Collegio da record (11.1%) - affonda Canale 5 (8.1%). Floris (5.6%) meglio di Giordano (5%) e Berlinguer (4%) : Enrico Piaggio - Un sogno italiano Nella serata di ieri, su Rai1 Enrico Piaggio – Un sogno italiano ha conquistato 5.690.000 spettatori pari al 23.9% di share. Su Canale5 Caccia al tesoro ha raccolto davanti al video 1.913.000 spettatori pari all’8.1% di share. Su Rai2 la quarta puntata de Il Collegio 4 ha interessato 2.584.000 spettatori (11.1%). Su Italia1 Le Iene ha intrattenuto 1.887.000 spettatori (11%). Su Rai3 #Cartabianca ha ...

Ascolti TV | Martedì 12 novembre 2019. Enrico Piaggio domina (23.9%) - Il Collegio da record (11.1%). Affonda Canale 5 (8.1%). Floris (5.6%) meglio di Giordano (5%) e Berlinguer (4%) : Enrico Piaggio - Un sogno italiano Nella serata di ieri, su Rai1 Enrico Piaggio – Un sogno italiano ha conquistato 5.690.000 spettatori pari al 23.9% di share. Su Canale5 Caccia al tesoro ha raccolto davanti al video 1.913.000 spettatori pari all’8.1% di share. Su Rai2 la quarta puntata de Il Collegio 4 ha interessato 2.584.000 spettatori (11.1%). Su Italia1 Le Iene ha intrattenuto 1.887.000 spettatori (11%). Su Rai3 #Cartabianca ha ...

Il Collegio 4 - anticipazioni e diretta di martedì 12 novembre 2019 : Torna stasera, alle 21.20, Il Collegio, il reality di Rai 2 che consente a una classe di adolescenti di tornare indietro nel tempo e di vivere e studiare all'interno di un convitto del secolo scorso. Quarta puntata quella di martedì 12 novembre 2019, in cui si scoprirà il destino di Claudia Dorelfi: l'alunna indisciplinata verrà espulsa o meno dall'esperimento per la sua condotta? In attesa del responso del preside, che seguiremo su Tvblog in ...

Il Collegio 2019 dove vedere la diretta in tv - streaming - replica : IL Collegio 2019 dove vedere. Torna con la quarta edizione da martedì 22 ottobre l’esperimento televisivo che catapulta un gruppo di 20 studenti nel 1982. Ecco di seguito qualche informazione sul programma, il cast e dove vedere le puntate in tv, streaming e replica. SCOPRI GLI ALTRI PROGRAMMI IN TV Il Collegio 2019 torna su Rai 2 con la nuova edizione Dopo l’exploit di ascolti e di consensi della critica delle prime tre stagioni, ...

Ascolti TV | Social Auditel 5 novembre 2019 : Il Collegio fa numeri incredibili e supera anche Borussia Dortmund-Inter nel trending topic : Social Auditel 5 novembre 2019: Il Collegio raggiunge +45.000 Tweet nel trending topic Sono numeri Social pazzeschi per “Il Collegio” che dopo il boom di +33.000 Tweet nella prima puntata raggiunge un nuovo record. Il reality di Rai 2 tocca +45.000 Tweet con l’hashtag ufficiale #IlCollegio ...