Gazzetta | il 4-3-3 può dare a Lozano l’occasione di ritrovare se stesso

La Gazzetta : “Ibrahimovic può andare a Napoli - è cresciuto nel ghetto di Malmoe - si è vaccinato” : Qualsiasi polemica sarebbe inutile, ci limitiamo a riportare le righe scritte dal giornalista Sebastiano Vernazza oggi a pagina 3 sulla Gazzetta dello sport a proposito di un possibile trasferimento di Ibrahimovic al Napoli. Ogni commento sarebbe superfluo. Napoli. Città bellissima da visitare, difficile da vivere nella quotidianità. Ibra però è cresciuto a Rosengard, il ghetto di Malmoe che ha poco da invidiare a certi quartieri napoletani ...

Gazzetta : “La Juventus non può rompere con Ronaldo - grazie a lui gli sponsor pagano il doppio » : Il campo conta ma fino a un certo punto. Lo scrive chiaramente Marcio Iaria sulla Gazzetta dello sport. Ricorda – se qualcuno lo avesse dimenticato – che il portoghese più che un calciatore è un’azienda. Per lui la Juventus ha speso 100 milioni per il cartellino, 12 di commissioni e ne spende 58 per lo stipendio lordo annuo. Una cifra, ricorda Iaria, che la Juventus ha speso non solo per assicurarsi le prestazioni sportive di ...

Gazzetta : «Il Napoli non può dichiarare chiuso a novembre il suo progetto-scudetto» : «Il Napoli non può dichiarare chiuso a novembre il suo progetto-scudetto». Nella pagina dei commenti, la Gazzetta torna sul Napoli, sul nervosismo di Ancelotti e sulle difficoltà viste in campo soprattutto sotto porta. Ecco scrive Luca Calamai Un altro allenatore in tensione è Carlo Ancelotti, che ieri ha lasciato lo stadio senza rilasciare dichiarazioni, a conferma di un malessere che era già emerso alla vigilia. Eppure il suo Napoli è ...

Gazzetta : l’Atalanta è il Leicester d’Italia. Può vincere lo scudetto? : La Gazzetta dello Sport parte dalle parole di Giampiero Gasperini «Oggi dico che non è il caso di illuderci» e conferma che il tecnico dell’Atalanta ha ragione. Ragione nonostante il paragone con il Leicester non si possa evitare. ma se il Leicester vinse la Premier, questa Atalanta non può vincere lo scudetto? La risposta non dipende solo dall’Atalanta e dalle sue prestazioni, sottolinea la Gazzetta, perché quando accadde alla ...

Gazzetta : Atalanta è il Leicester d’Italia. Può vincere lo scudetto? : La Gazzetta dello Sport parte dalle parole di Giampiero Gasperini «Oggi dico che non è il caso di illuderci» e conferma che il tecnico dell’Atalanta ha ragione. Ragione nonostante il paragone con il Leicester non si possa evitare. ma se il Leicester vinse la Premier, questa Atalanta non può vincere lo scudetto? La risposta non dipende solo dall’Atalanta e dalle sue prestazioni, sottolinea la Gazzetta, perché quando accadde alla ...

Gazzetta – Futuro Insigne - se persistono i problemi in estate può partire… : La Gazzetta dello Sport sul Futuro di Insigne La Gazzetta dello Sport si interroga sul Futuro del capitano azzurro. Ecco quanto si legge sul quotidiano: Se il capitano non dovesse dimostrare ad Ancelotti un impegno sostanzioso continuerà a star fuori, anche se entrambe le parti sembra che si siano prese l’impegno per anteporre a tutto il bene del Napoli. Poi a fine stagione tutto sarà di nuovo in discussione, con Insigne che sarà ...

Gazzetta : il ritardo di preparazione non può essere una giustificazione per Koulibaly e Allan : Il presidente De Laurentiis non ama le Nazionali, anzi le odia, come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, anche perché proprio gli impegni con le rispettive Nazionali, hanno ritardato quest’estate il rientro in squadra di Koulibaly e Allan. Le loro preparazioni sono state incomplete e adesso i numeri parlano chiaro, rispetto alla passata stagione il difensore azzurro ha recuperato la metà dei palloni ed ha anche giocato meno. Stesso ...