Cesare Battisti | la Cassazione conferma l’ergastolo

Fonte : fanpage

(Di martedì 19 novembre 2019) No alla cancellazione dell'ergastolo per. La Corte diha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'ex terrorista contro l'ordinanza con cui, il 17 maggio scorso, la Corte di assise di appello di Milano aveva negato la commutazione della pena dell'ergastolo in quella di trent'anni di reclusione.

Unomattina : RT @RaiNews: Confermato l'ergastolo per l'ex Pac Cesare Battisti - nava_ste : RT @Agenzia_Italia: La #Cassazione ha confermato l'#ergastoloostativo per Cesare #Battisti - RaiNews : Confermato l'ergastolo per l'ex Pac Cesare Battisti -