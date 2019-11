Auto | il mercato in Europa cresce dell’8 | 6% a ottobre

Come la Cina domina il mercato delle batterie per Auto elettriche : Si è mossa per tempo e con un mix di incentivi, minacce e investimenti è diventata il più grande produttore mondiale: ora Europa e Stati Uniti devono colmare la distanza

Mercato Auto - segnali positivi. A ottobre +6 - 7% di immatricolazioni in Italia : I dati sulle immatricolazioni di ottobre sono positivi, ma non abbastanza per far pensare a una ripresa del Mercato automotive Italiano. Secondo i numeri riportati da Unrae, lo scorso mese si è chiuso con un +6,7% (rispetto al 2018) e immatricolazioni per un totale di 156.851 vetture. Dati che seguono la scia in positivo già osservata per il mese di settembre (+13%) ma che comunque non sono sufficienti a risollevare il consuntivo per i primi ...

Mercato Auto Italia +6 - 7%. Fca -1 - 93% : 18.54 Secondo i dati del del ministero dei Trasporti sono state 156.851 le nuove auto immatricolate in Italia a ottobre, pari al 6,7% in più dello stesso mese del 2018. Nei 10 mesi dell'anno sono state vendute 1.624.922 auto, in calo dello 0,85% rispetto all'analogo periodo del 2018. A ottobre Fca ha immatricolato 33.663 auto (-1,93% rispetto allo stesso mese del 2018). Quota in calo dal 23,35 al 21,46%. Nei 10 mesi ha venduto 386.946 vetture ...

Manovra : Gelmini - ‘governo dovrà rispondere di crollo mercato Auto’ : Roma, 2 nov. (Adnkronos) – ‘Il governo e chi lo sostiene risponderanno del crollo del mercato dell’auto e dei posti di lavoro persi causa tasse che, parola del Sole 24 Ore, ‘colpiscono i redditi medio-bassi’. Basta trattare cittadini e aziende come bancomat!”. Così Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. L'articolo Manovra: Gelmini, ‘governo dovrà rispondere di crollo ...

Auto - rimbalzo in Europa a settembre ma il mercato perde l’1 - 6% da gennaio : Brexit e frenata del Diesel tengono in stagnazione il settore, risultato negativo nell’insieme dei 5 major market

Ford tracolla sul mercato Usa : Auto -30%. Il titolo affonda : Il costruttore di Dearborn il 23 ottobre presenterà i risultati globali del terzo periodo dell’anno. Per ora sconta la fase di transizione e di rinnovamento della gamma che dal 2020 vedrà scendere in campo il nuovo crossover compatto Puma e la nuova versione della Kuga

Il sorriso triste del mercato dell'Auto italiana : A settembre il mercato italiano dell'auto ha registrato un segno positivo. Per la prima volta da aprile le immatricolazioni sono cresciute del 13,4 per cento rispetto all'anno precedente, ma secondo le associazioni dei costruttori si tratta di un dato falsato. Il primo motivo su cui tutti sono d'acc