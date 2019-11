Auto e casa perquisite | moda e vestiti lo incastrano | addio reddito di cittadinanza

Daimler - l’Auto elettrica non fa tornare i conti. A?casa mille manager : Piano di risparmi da 1,4 miliardi entro il 2022. Il numero uno Ola Källenius ha spiegato che i profitti rimarranno sotto pressione per i prossimi due anni. La strategia del brand della stella a tre punte non convince gli investitori: titolo -4,5%

Repubblica : danneggiata l’Auto di Zielinski. La polizia indaga su collegamenti con il furto a casa di Allan : Dopo l’intrusione nella casa di Allan, un altro episodio di criminalità che ha come vittima un calciatore del Napoli. Stavolta è toccato a Piotr Zielinski. La sua auto è stata danneggiata ieri da ignoti. Lo racconta Repubblica Napoli. I fatti Ieri mattina la moglie del centrocampista polacco, Laura Slowiak, si è recata sulla spiaggia di Varcaturo con il labrador Mia. Dopo la passeggiata sulla spiaggia, al momento di tornare a casa, ha ...

Calcio - Europa League 2019-2020 : Fazio segna e si fa Autogol - la Roma esce sconfitta 2-1 in casa del Borussia Monchengladbach allo scadere : Doveva essere la partita della rivincita, invece è arrivata un’altra clamorosa beffa. Dopo il rigore inventato all’Olimpico, la Roma esce addirittura sconfitta in terra tedesca allo scadere. Nella casa della leader della Bundesliga, il Borussia Monchengladbach, i giallorossi nella quarta giornata dell’Europa League 2019-2020 vengono beffati al 95′ (2-1 il risultato) e ora sono addirittura terzi nel Gruppo J, a rischio ...

LIVE Borussia Monchengladbach-Roma 1-0 - Europa League in DIRETTA : padroni di casa avanti all’intervallo - Autogol di Fazio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE In un primo tempo dove la Roma ha sofferto la pressione dei padroni di casa, riuscendo comunque a non rischiare troppo, a determinare il risultato di 1-0 a favore del Borussia Monchengladbach è stato lo sfortunato autogol di Fazio. Nella ripresa ai giallorossi servirà più passo e pericolosità in attacco, se vorranno cambiare le sorti dell’incontro. FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO: Borussia ...

Lecce - una giovane coppia costretta a dormire da mesi in Auto : 'Aiutateci a trovare casa' : Quella che arriva da Carmiano, paese in provincia di Lecce, è una storia davvero molto triste. Secondo quanto riferisce l'emittente televisiva locale Tele Rama, pare infatti che una giovanissima coppia sia costretta a dormire da mesi in auto. Questo perché lei, che ha solo 18 anni, sarebbe rimasta incinta del suo attuale compagno, che compirà 20 anni tra qualche giorno. I due adesso vivono insieme, ma non hanno un alloggio fisso. Recentemente ...

Manovra - girandola di tasse su Auto - plastica e casa : La Manovra finanziaria è ancora un cantiere aperto: novità in arrivo per chi usufruisce dell'auto aziendale mentre arrivano...

Mamma scomparsa da Padova : Ris setacciano Auto e casa del marito in cerca di sangue : L'auto del marito di Samira El Attan e la casa dove viveva con la moglie scomparsa lo scorso 21 ottobre, sono state oggetto di una perquisizione dei Ris Di Parma. I carabinieri del reparto investigazioni scientifiche hanno cercato tracce di sangue o altro materiale biologico nella casa di via Nazionale. La giovane Mamma è scomparsa da Sanghette (Padova), dopo aver accompagnato la figlioletta di quattro anni a scuola.Continua a leggere

CasaPound si Autoinvita nella piazza di Salvini. Forza Italia si spacca : la nostra storia è diversa : Il leghista: apriamo a tutti gli Italiani. Carfagna: non vado, ma Berlusconi: «Sul palco contro il governo

Milano - ucciso in Auto nel box di casa : freddato con diversi colpi di pistola : Il cadavere di un uomo di 63 anni, Donato C., italiano, ucciso con diversi colpi di pistola, è stato trovato in serata all'interno della propria auto al piano interrato dei box in un...

Pistoia : non tornano a casa - marito e moglie trovati cadaveri in Auto nel dirupo : Dei due coniugi si erano perse le tracce già da diverse ore, i familiari non li avevano visti tornare a casa ed avevano fatto scattare l'allarme. Erano partite le ricerche ma poco dopo alcuni conoscenti hanno scoperto la loro vettura giù in un dirupo dove l'auto si era schiantata contro un albero.Continua a leggere

Giallo a Firenze - pensionata trovato morto in casa con lesioni al volto : disposta l’Autopsia : Il decesso dell'uomo di 84 anni risalirebbe ad almeno due giorni fa anche se nessuno si era accorto di nulla. in casa non mancherebbe alcun oggetto non ci sarebbero segni di effrazione ma sul corpo sono emerse evidenti e profonde lesioni al volto e al capo. Gli investigatori propendono per la pista delle cause naturali ma sarà l'autopsia a chiarire tutto.Continua a leggere

Violenta la ex in Auto e poi scappa a sniffare cocaina : ritrovato a casa della sorella : Violenta la ex compagna nell'auto e poi si dà alla fuga. Per questo motivo, un uomo di 31 anni è stato tratto in arresto dalla polizia con l'accusa di violenza sessuale, lesioni personali e atti persecutori. Un atro caso di stupro brutale ai danni di una donna per mano dell'ex fidanzato. Stando a quanto riferisce la testata di informazione La Sicilia, i fatti sarebbero occorsi appena qualche giorno fa, in data 10 ottobre, a ...