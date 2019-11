Scontri a Hong Kong | decine di arresti al Politecnico | 38 feriti

Caos a Hong Kong : violenti Scontri al Politecnico : Dopo giorni in cui i dimostranti hanno occupato il Politecnico locale, violenti scontri si sono verificati nella notte. Gli...

Ancora Scontri a Hong Kong - agente colpito da una freccia e scuole chiuse lunedì : Cinque mesi di proteste e caos. Il tutto ha avuto inizio dall'opposizione alla proposta dell'amministrazione guidata da Carrie Lam di emendare la legge sull'estradizione

Hong Kong - Scontri manifestanti-polizia : 9.41 Tornano a infiammarsi a Hong Kong gli scontri tra manifestanti e polizia. Gli studenti del Politecnico dall'interno dei campus hanno scagliato frecce utilizzato catapulte per lanciare le molotov contro la polizia. Un agente è stato raggiunto da una freccia. Gli agenti hanno fatto ricorso a lacrimogeni e idranti.La situazione è "in rapido deterioramento", scrive la polizia. Le autorità hanno fatto sapere che le scuole resteranno chiuse ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - Scontri a Hong Kong - 2 feriti gravi - 12 novembre - : ULTIME NOTIZIE e Ultim'ora di oggi, martedì 12 novembre 2019: proseguono gli scontri a Hong Kong, 2 feriti gravi tra i manifestanti

Hong Kong - polizia spara a manifestante : grave/ Video choc - caos e Scontri in strada : Hong Kong, polizia spara a manifestante in pieno giorno: il Video choc sui social. Almeno due feriti, un giovane è grave.

Hong Kong - nuovi Scontri tra manifestanti e polizia : agente spara al petto a un 21enne. Media : ‘Uomo dato alle fiamme da dimostranti’ : Almeno due persone colpite dai proiettili della polizia, con un ragazzo 21enne raggiunto al petto e ora ricoverato in terapia intensiva dopo essere stato operato, mentre un uomo ha preso fuoco dopo essere stato cosparso di benzina dai manifestanti. È questo il bilancio dell’ultima giornata di proteste a Hong Kong: a cinque mesi dall’inizio delle manifestazioni contro la legge sulle estradizioni in Cina, trasformatesi poi in ...

Hong Kong - nuove proteste e Scontri : 10.58 Nuovo weekend di proteste ad Hong Kong, dove migliaia di dimostranti sono scesi per le strade del centro con il volto coperto, nonostante il divieto della polizia. Chiedono più autonomia da Pechino. La polizia antisommossa pattuglia le aree di Causeway Bay e Victoria, dove si concentra la maggior parte dei manifestanti. Gli agenti hanno lanciato lacrimogeni nel Victoria Park in risposta ai tentativi dei manifestanti di erigere barricate ...

Hong Kong - ancora proteste e Scontri : 16.13 Nuove proteste e violenti scontri anche in questo fine settimana ad Hong Kong, dove si è svolta una manifestazione non autorizzata che è stata dispersa dalla polizia con gas lacrimogeni e spray al peperoncino. Nel 21esimo fine settimana consecutivo di proteste a favore della democrazia, centinaia di manifestanti si sono riuniti nel Giardino di Salisbury. La tensione è cresciuta quando la polizia ha cercato di arrestare i manifestanti che ...

La polizia di Hong Kong denuncerà per aggressione il 18enne ferito da un agente negli Scontri di martedì : La polizia di Hong Kong ha detto che denuncerà per aggressione a pubblico ufficiale il ragazzo 18enne rimasto ferito durante le violente proteste che si sono tenute nella regione autonoma martedì, in occasione dei 70 anni della nascita della Repubblica

A Pechino si celebrano i 70 anni della Cina popolare. Missili in piazza e Scontri a Hong Kong : Carri armati, Missili balistici intercontinentali, mezzi blindati, droni, sottomarini senza pilota. E migliaia di uomini. Per celebrare i primi 70 anni della Cina popolare, Pechino decide di mostrare i muscoli, offrendo al mondo la visione della sua straordinaria potenza militare. Nella capitale si celebra l'evento con la più grande parata di uomini e mezzi mai avvenuta nel Paese. Una cerimonia che si riflette negli occhi e nelle parole ...

Scontri Hong Kong : 15 feriti - uno è grave : 12.06 Le autorità sanitarie hanno riferito al South China Morning Post che 15 persone sono rimaste ferite negli Scontri di oggi a Hong Kong, una gravemente per un colpo d'arma da fuoco al torace. La persona ferita sarebbe ricoverata in condizioni critiche. In rete circola un video in cui si vede un uomo colpito a brevissima distanza.

Anche oggi ci sono proteste e duri Scontri a Hong Kong : A Hong Kong la polizia ha utilizzato lacrimogeni e idranti per disperdere i manifestanti, in una nuova giornata di proteste piuttosto dure e che hanno portato a numerosi scontri con la polizia. Le manifestazioni contro il governo cinese e le