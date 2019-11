Oroscopo e cibo | il preferito in base al segno zodiacale

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 18 novembre 2019). Sì, hai letto bene: ilpuò mettere lo zampino anche a tavola, indirizzandoci verso una pietanza piuttosto che un'altra. Per esempio, c'è chi non ordina mai esattamente il piatto indicato sul menù, ma lo deve stravolgere per farselo piacere; mentre c'è a chi non importa quale sia il ristorante scelto per la serata, l'importante è stare insieme. Insomma, per scoprire quale possa essere il vostro piatto, consultate il vostro... e buon appetito! Ariete L'Ariete è undi fuoco. Quindi, naturalmente, sarete attratti dagli alimenti con un sapore audace e speziato, che solletichi le vostre papille gustative. Come le alette di pollo piccanti, apprezzatissimo take away food, ma anche semplicissimo da riproporre in casa, condendo le ali di pollo con spezie a volontà e ...