Giuseppe Conte | lo sfogo | Così non si va avanti Lancia il tagliando di

Vittorio Feltri presenta il conto a Giuseppe Conte “governo ridicolo - incapace di guidare il paese” : Vittorio Feltri ritorna a parlare della crisi di governo provocata da Matteo Salvini e del governo giallofucsia ritenuto dal famoso giornalista un autentico disastro. Quel fatidico 9 agosto, secondo Feltri, in molti avevano pensato che il fatto di aver staccato la spina al governo avrebbe provocato effetti disastrosi per Matteo Salvini. Una perdita di consensi e una fine politica si era immaginata per il leader della Lega. Poi la ...

Vittorio Feltri ci ripensa : "Giuseppe Conte presto a casa - ora devo chiedere scusa a Salvini" : Quando Salvini mise in crisi il governo cosiddetto gialloverde eravamo tutti convinti che egli avesse commesso un grave errore dal costo ingente. Immaginavamo che avrebbe perso terreno politico, una sorta di suicidio anche sul piano dei consensi. Facciamo ammenda. Le cose sono andate diversamente p

Giuseppe Conte - di giorno a Venezia e la sera brindisi a champagne : dove e come lo hanno beccato : Di giorno a Venezia, alluvionata. Ma di sera Giuseppe Conte si è concesso un bel brindisi a champagne con la compagna Olivia Paladino. L'indiscreto del Tempo rischia di mettere non poco in imbarazzo il premier, che giovedì scorso di ritorno dal sopralluogo nella perla della Laguna che stava affondan

Giancarlo Giorgetti blinda Giuseppe Conte : "Anche se vinciamo noi...". Niente più spallata in Emilia? : "Basta il Pd", è questo il motto che investe la, ancora per poco, rossa Emilia-Romagna. Sul palco di PalaDozza di Bologna dove Matteo Salvini e Lucia Borgonzoni si caricano per il tanto atteso voto, a spegnere qualsiasi entusiasmo è Giancarlo Giorgetti. Il braccio destro del leader della Lega non ha

Giuseppe Conte - Bruno Vespa e l'episodio che spiega tutto : "Il vertice? Come Romano Prodi" : Giuseppe Conte è tirato per il colletto, o meglio, usando le parole di Bruno Vespa "è l'unico assieme a Nicola Zingaretti a tenere in mano il cerino". Ospite a L'Aria Che Tira il giornalista spiega quella che potrebbe essere la sorte di un governo vicino allo sfascio. Da una parte Matteo Renzi e Lui

Giuseppe Conte - ricompare dopo 2 anni Joseph Mifsud : "Fatemi respirare" - l'audio dei misteri sul Russiagate : L'uomo che ha inguaiato Giuseppe Conte è ricomparso, forse. Il professor Joseph Mifsud ha fatto recapitare via mail anonima al Corriere della Sera un suo presunto audio in cui spiega di non aver avuto nulla a che fare con i servizi segreti, americani, russi o europei che siano. Come spiega il Corser

Luigi Di Maio evoca la crisi di governo sull'Ilva : Giuseppe Conte ha i giorni contati? : Il Movimento 5 stelle naviga a vista sull'emergenza Ilva. Anzi: il suo leader, Luigi Di Maio, ha aperto ad un'eventuale crisi di governo, qualora il Parlamento dovesse votare per il ripristino dello scudo penale. È l'indiscrezione sostenuta dal Corriere della Sera, le cui fonti interne rivelano che

Matteo Renzi - schiaffo a Giuseppe Conte : verso il "no" al weekend di lavoro indetto dal premier : Prove di crisi di governo? Matteo Renzi potrebbe disertare il weekend indetto da Giuseppe Conte per incollare i cocci della maggioranza. Si tratta di un fine settimana da svolgersi dopo la manovra economica, impegno che a detta del premier servirebbe a parlare "fuori dai denti" di tutto quello che r

Giuseppe Conte - salta all'ultimo l'ospitata a DiMartedì : le voci - perché non va da Giovanni Floris : Questa sera, martedì 12 novembre, il presidente del consiglio Giuseppe Conte era atteso a DiMartedì, la trasmissione di Giovanni Floris su La7. Il premier aveva confermato la sua presenza tramite i suoi profili social, ma in questi minuti è arrivata la rettifica. Leggi anche: Barbara Lezzi e Giusepp

Barbara Lezzi e Giuseppe Conte - rissa a Palazzo Chigi sull'Ilva : "Scordatelo" - "Come puoi non capire?" : E' guerra nel governo sulla questione dell'Ilva. Questa mattina 12 novembre, la tensione a Palazzo Chigi era alle stelle per lo scontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la senatrice grillina pugliese Barbara Lezzi durante la riunione su ArcelorMittal alla quale hanno partecipato anch

'DiMartedì' - anticipazioni 12 novembre : ospiti il Premier Giuseppe Conte e Matteo Salvini : Martedì 12 novembre, dalle ore 21:20 su La7, è prevista una nuova puntata di 'DiMartedì', il programma politico condotto dal giornalista Giovanni Floris. Come accade ogni settimana, il giornalista intervista i grandi nomi della politica italiana e li sottopone alle domande di numerosi giornalisti. Questa settimana il programma potrà contare su due ospiti di spicco: il Premier Giuseppe Conte e il Leader della Lega Matteo Salvini. Con loro ...

Manovra - Giuseppe Conte riunisce la maggioranza a Palazzo Chigi : 80 gli invitati : Il premier Giuseppe Conte ha convocato giovedì alle 18 una riunione di tutta la maggioranza sui tempi e i modi di discussione della legge di bilancio.A quanto si apprende prenderà parte al vertice, che precede il termine per la presentazione degli emendamenti alla Manovra, una delegazione di circa 80 persone composta da ministri e sottosegretari competenti, capi delegazione dei quattro partiti, capigruppo, presidenti di commissione ...

Giuseppe Conte sull'Ilva si prepara al peggio. Ora è pessimista - il retroscena : trema il governo : Giuseppe Conte stavolta è molto pessimista sulla vicenda dell'Ilva. A spaventarlo più di tutto è il silenzio di ArcelorMittal, come se tutte le mosse studiate dal presidente del Consiglio siano inutili davanti ad una multinazionale che non si intimorisce nemmeno di fronte alla minaccia di una causa

Giuseppe Conte a Marco Travaglio : "Un weekend in ritiro con Renzi - Di Maio e Zingaretti" : Prima le grane Ilva e manovra, poi Giuseppe Conte si godrà un bel "ritiro spirituale", un weekend di lavoro per fare squadra con i suoi ministri, o almeno quello che resterà del governo in carica. In una lunga intervista al Fatto quotidiano, di fronte a un Marco Travaglio rimasto oggi uno dei pochi