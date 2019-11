Ex Ilva | a Taranto le proteste delle imprese dell’indotto | minacciano il ritiro degli

Ambiente - Erri De Luca : “Le piazze sono vive - i giovani vogliono prendersi il futuro”. E sull’ex Ilva : “Taranto città martire” : “Le piazze sono vive, hanno come motore dei giovani che rappresentano un movimento mondiale. Il futuro è in mano a loro, la bella notizia è che lo vogliono determinare, non subire passivamente”. Erri De Luca interviene dalla presentazione del suo nuovo libro, Impossibile ed elogia la reazione di Bologna e dei giovani italiani, che cercano di far sentire la loro voce attraverso forme di organizzazione spontanee. Lo scrittore di ...

Ex Ilva - indotto di Taranto nel caos : in seimila a rischio stipendio : Sono 150 le imprese fornitrici di ArcelorMittal messe in ginocchio dalla crisi. Crediti non pagati per 200 milioni di euro. Avviate le prime procedure per la cassa integrazione

Ex Ilva - pm di Taranto indagano Arcelor Mittal per “danno all’economia nazionale” : Dopo l'inchiesta aperta dalla Procura di Milano anche quella di Taranto ha aperto un fascicolo sull'addio di Arcelor Mittal all'ex Ilva: l'ipotesi di reato è 'distruzione di mezzi di produzione' e 'fatti e comportamenti lesivi dell'economia nazionale'. Patuanelli avverte: "Se parliamo di esuberi non c'è alcuna intenzione del governo di rivedere il contratto".Continua a leggere

Taranto - ex Ilva : i commissari straordinari denunciano ArcelorMittal : La situazione dell'ex Ilva degenera di giorno in giorno. Dopo l'incontro tenutosi venerdì al Ministero dello Sviluppo Economico tra i sindacati, il governo e ArcelorMittal, i margini di una possibile trattativa sono ormai quasi inesistenti, lo si capisce dalle dichiarazioni dell'ad Lucia Morselli secondo cui l'azienda ritiene di sciogliere il contratto che si era impegnata a rispettare un anno fa. Di parere opposto sono i commissari straordinari ...

Ex Ilva - inchiesta anche a Taranto. Operai preparano la resistenza : Dopo la magistratura di Milano si muove anche quella di Taranto che apre una seconda inchiesta sull'addio di ArcelorMittal all'ex Ilva. inchiesta nata dalla denuncia consegnata nella giornata di sabato 16 novembre dai commissari straordinari al Procuratore della Repubblica Carlo Maria Capristo e al procuratore aggiunto Maurizio Carbone. L'ipotesi di reato è “distruzione di mezzi di produzione” e “fatti e comportamenti lesivi dell'economia ...

Ilva - “nazionalizzarla per ambientalizzarla e creare una No Tax Area per Taranto : una città non vive di soli operai” : “Lo dico dal 2013, a Taranto serve una No Tax Area. Ora se ArcelorMittal deciderà di andare via, spero che si riprenda in mano quella proposta”. Massimo Ferrarese, imprenditore brindisino proprietario della Prefabbricati Pugliesi, è tornato a ribadirlo in queste settimane di nuova crisi dell’Ilva di Taranto. Ci aveva già provato sei anni fa, quando aveva abbandonato da poco la guida della Provincia di Brindisi e continuava a ...

Ilva - “nazionalizzare l’Ilva per ambientalizzarla e creare una No Tax Area per Taranto : una città non vive di soli operai” : “Lo dico dal 2013, a Taranto serve una No Tax Area. Ora se ArcelorMittal deciderà di andare via, spero che si riprenda in mano quella proposta”. Massimo Ferrarese, imprenditore brindisino proprietario della Prefabbricati Pugliesi, è tornato a ribadirlo in queste settimane di nuova crisi dell’Ilva di Taranto. Ci aveva già provato sei anni fa, quando aveva abbandonato da poco la guida della Provincia di Brindisi e continuava a ...

Ilva - i commissari straordinari denunciano ArcelorMittal ai pm di Taranto : “Fatti lesivi dell’economia nazionale” : I commissari straordinari di Ilva denunciano ArcelorMittal alla procura di Taranto. Francesco Ardito, Alessandro Danovi e Antonio Lupo hanno consegnato nelle mani del procuratore di Taranto, Carlo Maria Capristo, e del procuratore aggiunto Maurizio Carbone un esposto denuncia “contenente fatti e comportamenti, inerenti al rapporto contrattuale con ArcelorMittal, lesivi dell’economia nazionale”, spiegano in una nota i tre. Una mossa, ...

Matteo Renzi : “Bisogna tenere aperta l’ex Ilva a ogni costo - o sarà un disastro per Taranto” : Matteo Renzi, fondatore di Italia viva, ha presentato a Torino ha presentato le proposte "shock" per dare una scossa all'economia e all'Italia: "La vera sfida è sbloccare le infrastrutture, noi lanciamo un piano shock da 120 miliardi che ci sono già e il 15 gennaio andremo dal presidente del Consiglio chiedendogli di varare un decreto".Continua a leggere

La procura di Milano apre un fascicolo sull’ex Ilva : «Va tutelato l’interesse pubblico» A Taranto già avviato lo stop dell’acciaieria : Lo ha reso noto il procuratore capo Francesco Greco. Il fascicolo è per il momento a carico di ignoti

Ilva - Arcelor Mittal comunica a governo e prefetto lo stop agli impianti di Taranto. Sindacati in sciopero : stop agli impianti dell'ex Ilva di Taranto. ArcelorMittal Italia e ArcelorMittal Energy hanno comunicato al governo e alla prefettura di Taranto, il piano di «sospensione»...

Ilva - Arcelor Mittal comunica a governo e prefetto lo stop agli impianti di Taranto : stop agli impianti dell'ex Ilva di Taranto. ArcelorMittal Italia e ArcelorMittal Energy hanno comunicato al governo e alla prefettura di Taranto, il piano di «sospensione»...

Ex Ilva - ore decisive per la chiusura dello stabilimento di Taranto : Il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato azienda e sindacati nel tentativo di aprire un canale di confronto istituzionale

«Lasciamo l’Ilva». ArcelorMittal spegnerà gli altiforni di Taranto già a fine anno : Entro il 12 dicembre il primo stop. Bentivogli: «Ilva, situazione drammatica. Basta tatticismi della politica»