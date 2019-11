Claudio Gentile alza la voce | “Perché non posso allenare in Italia? Mi hanno fatto terra

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 18 novembre 2019) Campione del mondo con l’nel 1982, campione d’Europa come CT dell’Under 21 nel 2004.è una delle figure più importanti legate alla maglia azzurra. Ai microfoni di “Radio Anch’io Sport”, su RadioUno, ha però lanciato un doppio allarme. Queste le sue parole. “Non ci sono più difensori e questa mancanza si fa sentire quando devi sostituire gente che ha una certa età. Sarà un peso, potrebbe essere la causa di tanti risultati negativi se non si corre ai ripari. L’è sempre stata riconosciuta come la patria dei grandi difensori ma quello che manca è la consapevolezza di voler lavorare su un determinato ruolo. Vincere fa sempre bene, poi bisogna aspettare gli impegni veri. Il cammino non è stato difficile, vedremo più avanti che ruolo svolgerà questa squadra. Il potenziale c’è, poi servono i risultati. ...

