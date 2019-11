Allerta dei pediatri | Roma più sporca | infezioni in aumento tra i bambini

Maltempo Friuli Venezia Giulia : preAllertata a Pordenone la colonna mobile dei vigili del fuoco : È stata preallertata a Pordenone la sezione operativa di colonna mobile dei vigili del fuoco, versione alluvione, su disposizione del Centro Operativo Nazionale, a causa dei bollettini meteo avversi previsti per le prossime ore. Tra i mezzi vi è anche il nuovo carrello per prosciugamenti, di recente ideazione e costruzione proprio dei vigili del fuoco Pordenonesi, dotato di 1 idrovora da 2500 lpm, 1 idrovora da 1200 lpm, un gruppo elettrogeno, ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “gialla” per le piene dei fiumi : “Per sabato 16 novembre sono previste precipitazioni deboli al mattino sul settore appenninico centro-occidentale, in estensione e intensificazione dal pomeriggio anche al resto della regione. Le precipitazioni potranno assumere anche carattere di rovescio, con fenomeni a tratti intensi; sono previsti quantitativi medi areali nelle 24 ore di 30-40 mm sui rilievi centro-orientali e di 20-30 mm nelle aree di pianura centro orientali. ...

Maltempo - ancora Allerta a Venezia : da martedì sera 500 interventi dei vigili del fuoco - servizi minimi assicurati dalle farmacie : Sono oltre 500 gli interventi dei vigili del fuoco effettuati dalle 21.30 di martedì sera per l’eccezionale acqua alta e Maltempo, che ha coinvolto Venezia e tutta la zona lagunare. ancora 50 le richieste da evadere che riguardano il recupero di natanti e allagamenti vari. Migliaia di confezioni disperse o danneggiate, computer ko e rete elettrica intermittente. Questa la condizione delle farmacie a Venezia, eppure, “nonostante i ...

Allerta Meteo Calabria - RFI : possibili modifiche alla circolazione dei treni sulla Jonica e sulla Catanzaro Lido – Lamezia Terme Centrale : In base al Bollettino Meteo diramato dalla Protezione Civile della Regione Calabria, per le abbondanti piogge previste per la giornata di domani, 12 novembre, ci saranno possibili modifiche alla circolazione ferroviaria sulle linee Reggio Calabria Centrale – Catanzaro Lido, Catanzaro Lido – Crotone – Sibari e Catanzaro Lido – Lamezia Terme Centrale. Previsto un servizio sostitutivo con autobus, che sarà attivato compatibilmente ...

Maltempo - è Allerta arancione su centro e levante della Liguria. Scuole : aperte a Genova - a Savona ingresso dalle 9. L'elenco con le decisioni dei Comuni : Per un miglioramento bisognerà aspettare perché anche la giornata di sabato sarà caratterizzata da Maltempo e instabilità

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità arancione per frane e piene dei fiumi : “A partire dalla serata di giovedì 7 novembre l’arrivo di una perturbazione di origine atlantica apporterà precipitazioni che interesseranno i rilievi centro-occidentali e la pianura occidentale per poi estendersi all’intero territorio regionale nella giornata di venerdì 8 novembre in attenuazione nella seconda parte della giornata. Le precipitazioni potranno risultare anche a carattere di rovescio temporalesco di tipo ...

Maltempo - Allerta rossa in Liguria : si temono gli effetti dei temporali persistenti : Sono quattro le criticita’ che hanno portato la Protezione civile regionale ad innalzare l’allerta meteo fino a rossa. La prima e’ rappresentata da piogge diffuse, intense e persistenti su tutte le zone. La seconda sono i temporali forti, organizzati e stazionari. La terza criticita’ e’ data dalle condizioni del suolo, gia’ saturo e incapace di assorbire nuove precipitazioni in particolare nel settore centrale ...

Allerta Meteo Lombardia : domani a Milano attivo il Coc e il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro : Il Comune di Milano ha disposto l’attivazione del Centro operativo comunale (Coc) per il rischio di intensi temporali e forte vento a partire dalle 14 di domani, domenica 20 ottobre, sino alle 18 di lunedì 21 ottobre. Lo riporta il Comune specificando che la disposizione fa seguito all’avviso di Allerta (codice giallo) emesso dal Centro Meteo regionale lombardo. Con l’Allerta Meteo parte anche il monitoraggio dei livelli dei fiumi Seveso e ...

Sampdoria-Roma a rischio rinvio - ufficializzata l’Allerta arancione per domenica : paura per lo straripamento dei corsi d’acqua : Sampdoria-Roma a rischio rinvio, prevista allerta arancione su Genova nella giornata di domenica. Possibile lo straripamento dei corsi d’acqua cittadini La partita fra Sampdoria e Roma, valevole per l’ottavo turno di Serie A, è a forte rischio rinvio a causa maltempo. Per la giornata di domenica è stata ufficializzata l’allerta arancione sulla città di Genova con la parte più intensa della perturbazione attesa nel ...

Pioggia in Liguria - cessata l'Allerta. Allagamenti - frane e disagi : il bilancio dei danni. Treni - dopo il caos la situazione migliora : Mattinata di caos sulla linea ferroviaria tra Voltri e Cogoleto. Nel pomeriggio problemi anche sulla linea Genova-La Spezia

Maltempo Piemonte : stato di Allerta per piogge e livello dei fiumi nella provincia di Alessandria : stato di allerta in provincia di Alessandria dove la pioggia, che sta cadendo da diverse ore, costringe al monitoraggio continuo di fiumi e corsi d’acqua della pianura alessandrina, Alto Monferrato, Valle Bormida, Valle Lemme Valle Stura e Valle Orba e anche nella Val Curone, in Val Borbera, compresa la Valle Scrivia. Chiusi i guadi a Marcarolo e Gavi e massima attenzione nell’Ovadese per i torrenti Stura e Orba. Anche Tanaro e ...