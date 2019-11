Incredibile Belgio | la maglia numero 23 di Batshuayi due volte in campo!

Fonte : forzazzurri

(Di domenica 17 novembre 2019) Il fattaccio è avvenuto nel secondo tempo, poichè il difensore dell’Hertha Berlino, Dedryck Boyata, è sceso in campo con la23 dell’ attaccante del Chelsea! Ha dell’quanto accaduto in Russia-ieri sera, nella gara giocata a San Pietroburgo e valida per le qualificazioni ad Euro2020. L’errore andato in scena nel corso del secondo tempo e che ha scatenato l’ilarità del popolo del web ha offuscato la netta vittoria (4-1) dei Diavoli Rossi: alla ripresa delle ostilità, infatti, il difensore dell’Hertha Berlino Dedryck Boyata è sceso in campo con la23 di(con tanto di cognome dietro le spalle), mantenendo però il proprio(il 4) sui pantaloncini. A creare ancor più confusione in campo, nonostante né l’arbitro, né i 22 calciatori schierati sul rettangolo verde di gioco (compreso il ...

viajandoperdido : Belgio, incredibile Boyata: gioca un tempo con la maglia di Batshuayi! - viajandoperdido : Belgio, incredibile Boyata: gioca un tempo con la maglia di Batshuayi! - viajandoperdido : Belgio, incredibile Boyata: gioca un tempo con la maglia di Batshuayi! -