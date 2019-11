F1 | GP Abu Dhabi 2019 | programma | orari e tv Il calendario dell’ultimo fine settimana

Judo - Grand Slam Abu Dhabi 2019 : Manuel Lombardo e Odette Giuffrida punti fermi dell’Italia in attesa di recuperare il miglior Fabio Basile : Il Grand Slam di Abu Dhabi 2019 si è concluso ed è dunque arrivato il momento di tracciare un bilancio complessivo della manifestazione per quanto riguarda la Nazionale italiana di Judo. La selezione tricolore ha brillato specialmente nella prima giornata e si è guadagnata un ottimo quinto posto nel medagliere del sesto Grand Slam stagionale (il penultimo prima dell’appuntamento di Osaka) con un bottino di un primo ed un secondo posto ...

Judo - Grand Slam Abu Dhabi 2019 : Nikoloz Sherazadishvili concede il bis nei -90 kg - Italia non protagonista nell’ultima giornata : Terza e ultima giornata di incontri nel Grand Slam di Abu Dhabi di Judo. Nel day-3 l’Italia ha lasciato spazio al resto del mondo, dopo il primo giorno trionfale per i nostri colori, con il successo dell’eccezionale Manuel Lombardo (-66 kg) e il secondo posto per Odette Giuffrida (-52 kg). Spazio dunque a cinque categorie per la chiosa: -90 kg, -100 kg e +100 kg maschili; -78 kg e +78 kg femminili. Partendo dalle categorie degli ...

Judo - Grand Slam Abu Dhabi 2019 : Gwend e Centracchio settime nei -63 kg - subito fuori Basile al rientro : Dopo una prima giornata stellare caratterizzata dal trionfo monumentale di Manuel Lombardo nei -66 kg e dall’incoraggiante secondo posto di Odette Giuffrida nei -52 kg, la Nazionale italiana di Judo quest’oggi non ha brillato particolarmente al Grand Slam di Abu Dhabi 2019 nonostante alcune buone prestazioni concludendo di fatto la manifestazione (domani non gareggerà nessun azzurro) con un bottino complessivo di un oro e un argento. ...

Judo - Grand Slam Abu Dhabi 2019 : Manuel Lombardo trionfa nei -66 kg da dominatore - Odette Giuffrida è seconda nei -52 kg : Un primo giorno da raccontare ai nipotini quello vissuto dai colori azzurri nel Grand Slam di Judo ad Abu Dhabi, competizione di altissimo livello che assegna punti fondamentali in ottica qualificazione olimpica a Tokyo 2020. Sul tatami degli Emirati Arabi i protagonisti assoluti in casa nostrana sono stati Manuel Lombardo e Odette Giuffrida, autori di due prestazioni magnifiche a conferma di quanto messo in mostra nell’ultimo ...

Judo - Grand Slam Abu Dhabi 2019 : Odette Giuffrida punta a bissare il successo del 2018 - azzurri a caccia di punti fondamentali per il ranking olimpico : Comincia domani con le prime cinque categorie di peso in gara il Grand Slam di Abu Dhabi 2019, competizione di altissimo livello che assegna punti fondamentali in ottica qualificazione olimpica a Tokyo 2020 per il Judo. Negli Emirati Arabi Uniti va in scena il sesto Grand Slam della stagione, il penultimo prima dell’appuntamento di Osaka e del Masters (riservato ai migliori 16 del ranking mondiale per ciascuna categoria) di fine anno in ...

Judo - Grand Slam Abu Dhabi 2019 : i convocati dell’Italia. Assenti Marconcini e Mungai : La Nazionale italiana di Judo torna protagonista sul tatami nel penultimo Grand Slam del 2019, che si terrà ad Abu Dhabi dal 24 al 26 ottobre. Una competizione che vedrà ai nastri di partenza oltre 500 atleti e la concorrenza sarà di alto livello. La selezione del Bel Paese viene dai riscontri positivi ottenuti in Brasile, dove Odette Giuffrida (vincitrice nei -52 kg) e Manuel Lombardo (finalista nei -66 kg) hanno fatto vedere cose importanti. ...

TIM Party regala gigabyte e mette in palio il Gran Premio di Formula 1 ad Abu Dhabi e altro : TIM Party questo mese regala 10 GB per 7 giorni e mette in palio gadget ufficiali del film Maleficent: Signora del Male, un viaggio per tutta la famiglia alla scoperta dei castelli della Baviera un ricco pacchetto per il Gran Premio di Formula 1 ad Abu Dhabi. L'articolo TIM Party regala gigabyte e mette in palio il Gran Premio di Formula 1 ad Abu Dhabi e altro proviene da TuttoAndroid.

Venezia : Patriarca e Imam ‘consegnano’ a città documento fratellanza di Abu Dhabi : Venezia, 3 ott. (AdnKronos) – Sarà ufficialmente ‘consegnato” e affidato alla città, con un evento interreligioso pubblico in programma a Marghera (Venezia), la sera del prossimo 4 ottobre – giorno dedicato dalla Chiesa alla memoria e alla festa di san Francesco d’Assisi – il documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune sottoscritto nei mesi scorsi ad Abu Dhabi da Papa ...

Judo : Teddy Riner in gara nei Grand Slam di Brasilia ed Abu Dhabi per rincorrere il pass olimpico : Mancano quattro giorni al via del Grand Slam di Brasilia 2019, quattordicesimo appuntamento stagionale del World Tour in programma da domenica 6 a martedì 8 ottobre. C’è Grande attesa per questo evento inedito nella capitale Brasiliana specialmente per la presenza in gara di Teddy Riner, leggenda Judoistica ai nastri di partenza nella categoria +100 kg. Il francese classe 1989, dopo essere tornato ufficialmente alle competizioni ufficiali ...

Abu Dhabi : vivere il gran finale di stagione con F1 Experiences : Da 10 anni atto finale di ogni stagione di F1, il GP di Abu Dhabi si è ormai ritagliato un posto speciale in calendario e nel cuore degli appassionati. Nell’ultimo decennio, infatti, in F1 sono succeduti diversi circuiti di recente costruzione, ma solo pochi sono riusciti ad avere un impatto simile a quello ottenuto da […] L'articolo Abu Dhabi: vivere il gran finale di stagione con F1 Experiences sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...