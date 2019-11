Tuttosport | torna la suggestione Castagne per il mercato di gennaio del Napoli

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 16 novembre 2019) Uno degli obiettivi didelsarà un esterno. Con l’uscita di scena di Malcuit e i problemi di Ghoulam occorre correre ai ripari. Tra l’altro è tutto ancora in ballo anche per Hysaj, che vorrebbe trasferirsi alla Roma. Secondo quanto scrive, il nome più gettonato, per, è quello di. Il belga non è mai esploso nell’Atalanta, rimanendo spesso in panchina. E le trattative con il club per il rinnovo di contratto hanno subìto una brusca frenata. Inoltre, se l’Atalanta non riuscisse ad accedere agli ottavi di Champions, ilpotrebbe schierare il belgaanche in Europa. Disi era parlato anche nelestivo, quando ancora non era certa la permanenza di Mario Rui. Un altro nome possibile è quello di Gagliolo, del Parma. Giuntoli lo conosce dai tempi di Carpi e il club emiliano è uno di quelli ...

