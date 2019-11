Minacce a Conte | l’Inter allo scoperto | “la lettera è arrivata in sede | non a casa

Inter - Minacce a Conte : busta con proiettile - la procura indaga. La moglie intanto smentisce… : proiettile Conte- Come evidenziato dall’odierna edizione del “Corriere della Sera”, Antonio Conte avrebbe ricevuto una busta intimidatoria con all’Interno un proiettile. La procura starebbe già indagando sul possibile mittente, sicuramente un “megalomane disturbato”. Detto questo, la moglie del tecnico Interista avrebbe già smentito, ma secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato lo stesso Conte a denunciare ...

