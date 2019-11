In Iran sono in corso diverse proteste violente per l’aumento del prezzo del carburante

Non è l'arena - Matteo Salvini da Massimo Giletti si complimenta con Vox : "DIranno che sono fascisti ma..." : Matteo Salvini, in collegamento con Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, fa i complimenti a Vox, il partito di destra spagnolo che avrebbe più che raddoppiato i voti alle elezioni di oggi secondo i primi exit poll. E' un "risultato incredibile", commenta il leader della Lega in diretta: "Già so

Tre persone sono morte durante un attacco dei manifestanti antigovernativi al consolato Iraniano di Karbala - in Iraq : Tre persone sono morte e diciannove sono state ferite durante un attacco compiuto dai manifestanti antigovernativi al consolato iraniano di Karbala, in Iraq. L’attacco, hanno detto ad Associated Press fonti delle forze di sicurezza, è avvenuto domenica sera durante una nuova

LIVE Italia-Iran 0-2 volley - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA : gli azzurri sono sotto nel terzo set 19-16 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-20 Nelli colpisce forte per fortuna la palla toccata dal muro termina lunghissima. 18-20 Nelli forza ancora la battuta ma spedisce la palla in rete. 18-19 Nelli mette in difficoltà l’Iran dal servizio. Nel contrattacco è bravo Russo. 17-19 ACEEEEEEE NELLIIIIIIIIII. Kolakovic chiama il time out. 16-19 Delicatissimo pallonetto di Nelli che beffa la difesa avversaria. 15-19 Parallela ...

LIVE Italia-Iran 0-2 volley - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA : gli azzurri sono sotto nel terzo set 8-6 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-8 Monster block di Ali Shafiei in faccia a Kooy. 6-7 Ancora Ebadipour Ghara che dalla seconda linea appoggia un pallonetto precisissimo. 6-6 Errore di Sbertoli al servizio. 6-5 Nelli attacca sulle mani di Ebadipour Ghara: palla out. 5-5 Ebadipour Ghara attacca potentissimo in diagonale. 5-4 Favore restituito dall’Iran con un servizio lunghissimo. 4-4 Errore al servizio degli ...

Ci sono state alcune esplosioni a bordo di una petroliera Iraniana nel Mar Rosso : Stamattina intorno alle 5 di mattina ora locale – le 4 di mattina italiana – ci sono state alcune esplosioni a bordo di una petroliera iraniana nel Mar Rosso. La nave appartiene alla società petrolifera nazionale dell’Iran. Le esplosioni sono avvenute

Amnesty International accusa : “le donne allo stadio in Iran sono una cinica mossa pubblicitaria” : Oggi le donne saranno per la prima volta allo stadio in Iran per la partita Iran-Cambogia. La decisione è stata presa dopo che Sahar Khodayari si era data fuoco poco più di un mese fa dopo il fermo per il suo tentativo di introdursi allo stadio. Ma dei 78 mila posti dell’Azadi solo 3.500 sono stati riservati alle donne, il che ha indignato Amnesty International che ha sollecitato le autorità Iraniane ha prendere decisioni più incisive ed ...

In Africa Orientale i ghepardi sparIranno entro due anni : tre quarti dei cuccioli sono animali domestici dei ricchi arabi : Il prezzo per ogni esemplare è di circa seimila dollari. Instagram è pieno di immagini e video che li immortalano fuori dal loro habitat naturale: davanti alla televisione o sul sedile di un’automobile

Svolta in Iran - incubo finito : le donne possono entrare allo stadio : incubo finito, anche se qualcuno c’ha rimesso le penne. Svolta in Iran, le donne presto potranno assistere dal vivo alle partite di calcio. Ad annunciarlo è stato il ministro dello Sport di Teheran, Masoud Soltanifar, successivamente alla nota del presidente della Fifa Gianni Infantino. che invitava la Federcalcio Iraniana a dare seguito ai ripetuti appelli contro una situazione definita inaccettabile. “La nostra posizione è ...

Attacco ai pozzi - Arabia Saudita mostra i resti di cruise e droni : «Sono Iraniani» : Attacco sponsorizzato dall’Iran: mostrati i resti di 18 droni e 7 cruise, le armi utilizzate per colpire i siti petroliferi in Arabia. Trump intanto vara nuove sanzioni contro Teheran

Arabia Saudita : «I missili cruise sono stati lanciati dall?Iran. Ecco le prove» : L'?Arabia Saudita attacca l'Iran per il lancio dei missili lanciati da droni che hanno colpito le raffinerie di petrolio sul terrorio Saudita: «I missili cruise...