Tokyo 2020 | tutto quello che vorreste sapere sulle Olimpiadi

‘Sognando l’Olimpo’ : Simona Quadarella – Seconda puntata : le speranze di medaglia dell’Italia a Tokyo 2020 : Nata a Roma il 18 dicembre 1998 (dunque prossima a compiere 21 anni), 1.72 metri di altezza ed un peso forma di 57 kg, Simona Quadarella è attualmente la regina del mezzofondo italiano del nuoto in corsia. Tesserata per il Circolo Canottieri Aniene, la romana si è dedicata al nuoto sin dall’età di otto anni, quando è stata inserita nel settore agonistico della Società Polisportiva Delta Roma. E attualmente allenata dall’ex nuotatore ...

Elia Viviani e il rebus preparazione olimpica. Uomo faro della Cofidis al Tour de France - ma Tokyo 2020 è due settimane dopo… : Il 2020 si avvicina sempre di più. Sarà una stagione decisiva e ricca di impegni vitali per la carriera di Elia Viviani, che dovrà dividersi tra un nuovo programma con la Cofidis su strada, e poi con la pista e l’appuntamento dell’anno: i Giochi Olimpici di Tokyo. In questa stagione le due soddisfazioni più grandi sono arrivate una dalla vittoria al Campionato Europeo su strada di Alkmaar, e il titolo continentale ...

Medagliere Tokyo 2020 - le previsioni di Gracenote. Italia al decimo posto con 36 podi : sarebbe record! : Quante medaglie vincerà l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020? Tanti appassionati si stanno facendo questa domanda a otto mesi di distanza dai Giochi, la nostra Nazione cercherà di essere assoluta protagonista in Giappone e gli azzurri proveranno a salire sul podio il maggior numero possibile di volte con l’obiettivo di conquistare tanti allori, superare trenta medaglie è un concreto obiettivo della nostra delegazione che potrebbe ...

Olimpiadi Tokyo 2020 - tutti i qualificati dell’Italia e la situazione. Gli sport ancora in corsa e la quota raggiungibile : Mancano otto mesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che si disputeranno dal 22 luglio al 9 agosto, la marcia verso i Giochi è nel vivo e ad oggi si sono già qualificati 161 azzurri (81 uomini, 80 donne) in 21 discipline differenti. L’obiettivo è quello di ottenere una rappresentanza sopra le 300 unità, un traguardo non così impossibile per la nostra Nazione anche se dovranno andare bene tantissime cose nel corso dei prossimi mesi quando ...

Pallavolo – Infortunio Matteo Piano - l’azzurro non nasconde la voglia di tornare : “sogno Tokyo 2020” : La forza del capitano dell’Allianz Powervolley che racconta il suo percorso nel suo nuovo libro “Io, il centrale e i pensieri laterali” Un sorriso a prova di dolore: è quello che mostra Matteo Piano, centrale da Asti e capitano dell’Allianz Powervolley Milano, fermo ai box per l’Infortunio patito in nazionale che lo ha costretto all’operazione di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Uno stop lungo e ...

Ciclismo su pista - Qualificazioni Tokyo 2020 : i ranking olimpici aggiornati. Italia in buona posizione in sei specialità : È andata in archivio anche la seconda tappa di Coppa del Mondo 2019-2020 di Ciclismo su pista di Glasgow, dove i due quartetti azzurri si sono confermati nuovamente tra i migliori a livello mondiale con il secondo posto e nuovo record Italiano degli uomini, Filippo Ganna, Francesco Lamon, Michele Scartezzini e Simone Consonni, e il terzo delle donne: Silvia Valsecchi, Chiara Consonni, Vittoria Guazzini e Simona Frapporti. Teniamo poi conto del ...

Atletica – Schwazer non si ferma! L’azzurro torna ad allenarsi in vista di Tokyo 2020 : Alex Schwazer oltre la squalifica: l’altoatesino torna ad allenarsi in vista di Tokyo 2020 Non è stata ancora fatta luce sul caso Schwazer: l’atleta altoatesino è squalificato fino al 2024 perchè recidivo al doping, ma insieme al suo allenatore e ai suoi legali stanno lottando per dimostrare la sua innocenza. In attesa dell’esito dei procedimenti in corso della vicenda che lo vede implicato, Schwazer ha deciso di tornare ...

Pallanuoto - Sandro Campagna : “Punto di partenza per crescere fino ad arrivare a Tokyo 2020” : Mancano poco più di 24 ore all’esordio del Settebello campione del mondo nella World League di Pallanuoto maschile: l’Italia è attesa domani, martedì 12 novembre, alle 18.30 ora italiana, dalla sfida di Atene contro i padroni di casa della Grecia, già battuta proprio nel torneo iridato nei quarti di finale. Così Sandro Campagna, CT azzurro, al sito federale: “Sono molto curioso di vedere la squadra e il livello di gioco che ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Glasgow 2019 : l’Italia cresce a vista d’occhio nell’inseguimento a squadre. Forti segnali in prospettiva Tokyo 2020 : La strada verso Tokyo 2020 si fa sempre più bella e interessante per il Ciclismo azzurro su pista. Sia a livello maschile che a livello femminile, dopo la seconda tappa di Coppa del Mondo 2019-2020 a Glasgow, i due quartetti dell’inseguimento a squadre sono sempre più saldamente sul podio internazionale tra il secondo posto degli uomini con Francesco Lamon, Filippo Ganna, Simone Consonni e Michele Scartezzini, e il terzo delle donne con ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Glasgow 2019 : l’Italia cresce a vista d’occhio nell’Inseguimento a squadre. Forti segnali in prospettiva di Tokyo 2020 : La strada verso Tokyo 2020 si fa sempre più bella e interessante per il Ciclismo azzurro su pista. Sia a livello maschile che a livello femminile, dopo la seconda tappa di Coppa del Mondo 2019-2020 a Glasgow, i due quartetti dell’Inseguimento a squadre sono sempre più saldamente sul podio internazionale tra il secondo posto degli uomini con Francesco Lamon, Filippo Ganna, Simone Consonni e Michele Scartezzini, e il terzo delle donne con ...

Olimpiadi 2020 - incomincia la marcia dell’Italia : i Direttori Tecnici in missione a Tokyo - visita agli impianti : Le Olimpiadi di Tokyo 2020 si avvicinano a grandi passi, mancano otto mesi alla rassegna a cinque cerchi che andrà in scena dal 22 luglio al 9 agosto. L’Italia si sta preparando per l’appuntamento più importante del quadriennio, al momento si sono qualificati 161 azzurri (81 uomini, 80 donne) in 21 discipline differenti e la marcia verso la manifestazione è già entrata nel vivo. Da domani al 15 novembre avrà luogo una missione ...

Ciclismo su pista : cancro alla tiroide per Matthew Glaetzer - l’australiano pensa a Tokyo 2020 : L’appuntamento è già fissato: Tokyo 2020. Lo scorso 25 ottobre gli era stato diagnosticato un cancro alla tiroide, fermo ai primi stadi e dunque curabile. Matthew Glaetzer tra i più forti pistard al mondo nell’ambito della velocità, è stato costretto ad uno stop forzato. È arrivato l’intervento e ora ci sarà ovviamente un periodo di pausa. Le sue parole ad Adelaide Now: “Uno dei primi pensieri che ho avuto riguardo la mia ...

Schwazer torna ad allenarsi e punta ai Giochi di Tokyo 2020 : “Sono in forma - voglio provarci” : Il marciatore è squalificato fino al 2024, ma annuncia un ricorso alla giustizia svizzera sulla base dei gravi indizi emersi nel processo di Bolzano. Il suo allenatore Sandro Donati: «Non dimostra 35 anni, batterlo sarebbe difficile»

Alex Schwazer torna ad allenarsi. Il sogno è Tokyo 2020 : Alex Schwazer torna ad allenarsi per la marcia sognando le Olimpiadi di Tokyo 2020 in attesa di sviluppi giudiziari nell'intricata vicenda. È quanto apprende l'AGI da fonti vicine al campione olimpico della 50 km di marcia di Pechino 2008 attualmente squalificato per recidiva al doping. Come sostengono i legali di Schwazer, nel procedimento di incidente probatorio pendente davanti al Tribunale penale di Bolzano, il gip Walter Pelino "si stanno ...