«Toglietelo di qua? La signora non vuole vicino il bimbo di colore

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 15 novembre 2019) «Me lo potete togliere di?». Una frase che detta così potrebbe non avere grande significato, ma che se riferita ad undelle elementari die disabile, si trasforma in una vergognosa esibizione di razzismo. A raccontarlo sul blog sosdonne.com è una delle insegnanti accompagnatrici. Succede su un bus, a Genova, nel 2019. Una cosa si direbbe d’altri tempi, perché mai ci si aspetterebbe oggi di trovarsi davantilcuno di questo genere. E invece, in questo clima dove tutto il peggio del peggio è sdoganato, possono succedere ancora cose di questo genere. «Succede – spiega la maestra – che sali su un bus con la tua classe, succede che cerchi di sistemare i bambini in modo di averli tutti sotto controllo. Succede che uno di loro finiscaad una, lui non è bianco, non è italiano, ed è disabile, parla pochissimo, ma ha gli occhi buoni e intelligenti. ...