Tamarin | l' ispirato platform dei creatori di Banjo-Kazooie e GoldenEye 007 ha una

(Di venerdì 15 novembre 2019) Il gioco di avventura e azione in terza personaarriverà su Xbox One nel 2020 dopo le versioni per PlayStation 4 e PC che arriveranno nel quarto trimestre del 2019, come annunciato da Chameleon Games."Convolevo creare un gioco divertente da giocare e che dica qualcosa di importante", ha dichiarato il fondatore di Chameleon Games Omar Sawi in un comunicato stampa. "L'ecosistema del nostro pianeta sta affrontando le sfide più serie che abbia mai avuto e volevo creare un gioco emozionante e invitante focalizzato su questo problema. Pubblicando il gioco su Xbox One, saremo in grado di portarea un pubblico completamente nuovo, il che è positivo non solo per noi di Chameleon Games, ma per chiunque si preoccupi di questo bellissimo pianeta".canalizza l'energia dei classici3D e degli shooter esplorativi Metroidvania. Esplorate un incredibile mondo 3D ...