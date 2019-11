Repubblica | la lite di Allan con Edo ha irrigidito De Laurentiis Sfuma la trattativa per

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 15 novembre 2019) La posizione diall’interno del Napoli è sempre più in bilico, stando a quanto scriveNapoli. Fino a qualche settimana fa, il club discuteva con il brasiliano l’adeguamento contrattuale. Il Napoli pensava ad offrirgli un ritocco dell’ingaggio dopo la maxi offertata del Psg, nel gennaio scorso. Ma ladicon Edo Depost Salisburgo e la storia dell’ammutinamento ha cambiato la situazione, scrive il quotidiano. “Il patron si èe la partenza al termine di questa annata non è da escludere.piacerebbe pure ad Inter e Juventus, ma difficilmente il Napoli rinforzerebbe dirette concorrenti. L’ipotesi estero sarebbe preferita”. L'articolo: ladicon Edo haDelaper il rinnovo ilNapolista.

