Prende 48 multe in treno e non le paga Il tribunale gli pignora la casa

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 15 novembre 2019) È stato beccato dai controllori 48 volte sprovvisto di biglietto dele non ha maito una multa. Per questa ragione ildi Roma ha deciso dire laa un evasore che aveva accumulato debiti nei confronti di Trenitalia e non solo. A riportare la notizia è Fsnews.La storia della maxi-evasione inizia nel 2007. Quell’anno la Direzione Affari legali e societari di Trenitalia ha avviato una vertenza nei confronti del viaggiatore che era stato multato ben 48 volte perché senza ticket sia a bordo di treni regionali che, in minima parte, dell’alta velocità. Due anni dopo, nel novembre del 2009, ildi Roma aveva condannato la persona are 2665 euro, cifra che era lievitata a 5251 euro a causa degli interessi e delle spese legali. L’evasore, però, non ha mai provveduto almento delle. E, ...

