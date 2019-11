Polizia arresta 28enne di Comiso

Milano : Polizia arresta sei spacciatori di droga : Milano, 13 nov. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato sei spacciatori di droga nel giro di poche ore a Milano. I primi tre arresti sono avvenuti in piazza Bottini, in zona Lambrate. Gli agenti hanno notato un 21enne cittadino gambiano, già noto alle forze dell'ordine, mentre usciva da un palazzo. Se

Due uomini sono stati arrestati in un’indagine della Polizia di Firenze e Siena su un gruppo di estremisti di destra : Martedì la polizia di Firenze e Siena ha perquisito numerose abitazioni, uffici e capannoni della provincia di Siena e ha arrestato due uomini, padre e figlio di 62 e 22 anni, in un’indagine su dodici estremisti di destra che online

Latitante magrebino rientra in Italia per vedere i figli e la Polizia lo arresta : Fabrizio Tenerelli Sono stati gli uomini della Squadra Mobile di Imperia a intercettarlo e a catturarlo, dopo un blitz in casa avvenuto ieri mattina. Con lui c’era la moglie Italiana. Gli agenti lo hanno sorpreso a letto È rientrato in Italia per vedere i due figlioletti di pochi anni, dopo mesi di latitanza trascorsi in Belgio, un gesto davvero rischioso che, infatti, gli è costato l'arresto. Protagonista è un magrebino di circa 32 ...

Pete Doherty - l’ex compagno di Kate Moss arrestato a Parigi : la Polizia lo ha sorpreso mentre comprava cocaina : Il rocker britannico Pete Doherty è stato arrestato a Parigi dopo essere stato sorpreso a comprare della cocaina. Lo riferisce una fonte di polizia francese a Afp. l’ex frontman dei Libertines ha opposto resistenza all’arresto dopo essere stato catturato nelle prime ore di venerdì mentre trasportava due pacchetti di cocaina, uno dei quali parzialmente consumato. Doherty, 40 anni, ubriaco, ha cercato di sbarazzarsi della droga prima di essere ...

La Polizia messicana ha arrestato una persona per la strage della famiglia mormone : La polizia messicana ha arrestato una persona accusata di aver partecipato alla strage della famiglia mormone nel nord del Messico, in cui lunedì erano state uccise nove persone. La persona arrestata è un uomo che è stato trovato nelle colline

Violenze sessuali all’asilo - 100 famiglie allertate dalla Polizia e un dipendente arrestato : Gli abusi sarebbero stati commessi in un asilo di Torquay, nel Devon in Inghilterra, dove un centinaio di famiglie sono state contattate della polizia a causa di ripetuti e frequenti episodi di violenza sessuale sui bambini. Gli inquirenti hanno reso noto che uno dei dipendenti del 'Jack & Jill nursery' è stato arrestato.Continua a leggere

Genitori stringono un "patto" con la Polizia per fare arrestare il figlio tossicodipendente : Un “patto” con le forze dell’ordine per fare arrestare il figlio tossicodipendente di 17 anni. Una decisione difficile quella presa da due Genitori di Milano, che si sono presentanti in commissariato chiedendo ai poliziotti di “fermare la deriva del figlio”, di procedere all’arresto “per forzarlo a curarsi”, sfruttando i piccoli smerci di sostanze effettuati dal ragazzo. A riportare la vicenda ...

La Polizia vietnamita ha arrestato otto persone in relazione al camion con 39 migranti morti scoperto in Inghilterra : La polizia vietnamita ha annunciato di aver fatto otto arresti in relazione alle 39 persone trovate morte nel rimorchio refrigerato di un camion a Grays, a est di Londra, lo scorso 23 ottobre. «In base a quello che abbiamo appreso dai

Israele - ragazzina di 13 anni arrestata dalla Polizia e condotta in carcere. Stava andando a scuola : Gena, ragazzina di 13 anni di origini filippine e figlia di un'immigrata irregolare in Israele, è stata arrestata alle 6 del mattina durante una massiccia operazione di polizia condotta contro l'immigrazione clandestina nel paese. La giovane è stata condotta in carcere insieme a sua madre in attesa dell'espulsione.Continua a leggere

Ubriaco al volante non si ferma all'alt della Polizia : arrestato : Ubriaco alla guida di un veicolo non si ferma all’alt della Polizia di Stato, viene arrestato per resistenza a pubblico ufficiale

“Aiuto - papà sta picchiando la mamma!”. A 10 anni chiama la Polizia e fa arrestare il padre : Siamo a Firenze ed è qui che un povero bambino, di appena dieci anni, è stato costretto ad assistere a una lite violenta tra i genitori. Il bimbo però a un certo punto ha deciso di prendere il telefono e chiamare aiuto. Dopo tutto ciò il padre, un uomo di sessantatré anni, è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia aggravati e minacce a pubblico ufficiale. L’uomo, a quanto ricostruito, stava alzando le mani sulla moglie nel ...

Romeno aggredisce e molesta una donna all'autogrill - arrestato dagli agenti di Polizia : La vittima aveva raggiunto la stazione di servizio per acquistare del pane, quando è stata presa di mira dallo straniero. Questi l'ha seguita e palpeggiata, per poi fuggire quando la donna e le sue amiche hanno preso ad urlare: gli agenti della squadra mobile lo hanno identificato ed arrestato Federico Garau ? Luoghi: Savona