Mafia | Borsellino quater | confermate in appello tutte le condanne

Mafia : famiglia Borsellino - 'confermato il più grande depistaggio della storia - molta amarezza' : Caltanissetta, 15 nov. (Adnkronos) - "A nome dell'intera famiglia Borsellino, anche di Agnese che non c'è più, non posso che essere contento della conferma della sentenza di appello del processo Borsellino quater che ha confermato le condanne del primo grado, ma non nascondo anche la mia amarezza".

Mafia : Procuratore Caltanissetta - 'sentenza Borsellino quater ottimo risultato' : Caltanissetta, 15 nov. (Adnkronos) - "E' un ottimo risultato, ci riteniamo soddisfatti per la sentenza d'appello del processo Borsellino quater. Non vorrei aggiungere altro perché aspetto le motivazioni". Lo ha detto all'Adnkronos il Procuratore capo di Caltanissetta Amedeo Bertone subito dopo la se

Mafia : attesa entro stasera la sentenza appello 'Borsellino quater'/Adnkronos (6) : (Adnkronos) - "Gli italiani - aveva detto il Pg Carlo Lenzi durante la requisitoria- dovevano capire con chi avevano a che fare". E i falsi collaboratori, Francesco Andriotta, Calogero Pulci e Vincenzo Scarantino, che ruolo hanno avuto? "Andriotta e Pulci hanno reso gravissime dichiarazioni mendaci

Mafia : attesa entro stasera la sentenza appello 'Borsellino quater'/Adnkronos (5) : (Adnkronos) - Nel processo si è anche parlato del ruolo che potrebbero avere avuto "i servizi segreti deviati, o la massoneria", oppure gli "imprenditori collusi". Per l'accusa "appare significativo che sia il contesto della cosiddetta trattativa che il contesto del rapporto 'Mafia e appalti' posson

Mafia : attesa entro stasera la sentenza appello 'Borsellino quater'/Adnkronos (4) : (Adnkronos) - Tocca, dunque ai giudici della Corte d'assise d'appello di Caltanissetta, l'arduo compito di acquisire, a distanza di numerosi anni, "ulteriori elementi per la ricostruzione completa della dinamica della strage di via d'Amelio", che "presenta ancora oggi diversi punti drammaticamente i

Mafia : attesa entro stasera la sentenza appello 'Borsellino quater'/Adnkronos (3) : (Adnkronos) - Anche il processo sulla trattativa tra Stato e Mafia, giunto in appello a Palermo, e che una settimana fa ha visto sedersi sul pretorio l'ex premier Silvio Berlusconi, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, entra nel processo d'appello del Borsellino quater. "A parere di que

Mafia : attesa entro stasera la sentenza appello 'Borsellino quater'/Adnkronos (2) : (Adnkronos) - Per i giudici di primo grado si trattò di “uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana", come scrisse il Presidente della Corte d'assise, Antonio Balsamo, nelle motivazioni lunghe 1.856 pagine, dodici capitoli, un lavoro minuzioso di ricostruzione che ha rappresentat

Mafia : attesa entro stasera la sentenza appello 'Borsellino quater'/Adnkronos : Caltanissetta, 15 nov. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) - Dopo le stragi mafiose del 1992 c'era in Italia uno "scenario di devastazione, sconforto e morte" ed è da qui che "prende inizio un percorso di ricostruzione delle responsabilità di tutti coloro che ne furono autori, percorso faticosissimo

Mafia : Borsellino 'quater' - il mistero dell'agenda rossa che dura da 27 anni/Adnkronos (4) : (Adnkronos) - "Un atteggiamento, questo, che rivelava non solo una impressionante insensibilità per il dolore dei familiari di Paolo Borsellino, ma anche una aggressività volta a mascherare la propria evidente difficoltà a rispondere alle domande poste, con grande dignità e coraggio, da Lucia Borsel

Mafia : Borsellino 'quater' - il mistero dell'agenda rossa che dura da 27 anni/Adnkronos (3) : (Adnkronos) - Sono stati i suoi familiari a denunciarne la scomparsa, attraverso il giudice Antonino Caponnetto, fino al 1990 a capo del Pool antiMafia. Fu lui a volere accanto a sé Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Il primo verbale di apertura della borsa fu redatto dalla Procura di Caltanissett

Mafia : Borsellino 'quater' - il mistero dell'agenda rossa che dura da 27 anni/Adnkronos (2) : (Adnkronos) - Ma c'è un fatto. Incontrovertibile. Alle 18.30 del 19 luglio ‘92 la valigetta di Paolo Borsellino si materializza nell’ufficio del dirigente della squadra mobile di Palermo, Arnaldo La Barbera. Ma al suo interno non c’è l’agenda rossa. Contenente "una serie di appunti di fondamentale r

Mafia : Borsellino 'quater' - il mistero dell'agenda rossa che dura da 27 anni/Adnkronos : Palermo, 14 nov. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) - Un mistero lungo 27 anni. Un vero e proprio buco nero. Destinato, forse, a non trovare soluzione. Un'agenda dell’Arma dei Carabinieri, con la copertina rossa e rigida, diventata suo malgrado, il fulcro di un mistero irrisolto. Si tratta dell'age

Mafia : Borsellino 'quater' - tra colpi di scena e rivelazioni prosegue processo sul depistaggio (4) : (Adnkronos) - "Provo solo tanta tristezza nel vedere uomini dello Stato sfiorati dal solo sospetto di aver depistato le indagini sulla strage di via d'Amelio. Lo Stato in questa udienza non si è costituito parte civile. Questo mi amareggia molto. Sicuramente questa assenza non è un segnale che si pu

Mafia : Borsellino 'quater' - tra colpi di scena e rivelazioni prosegue processo sul depistaggio (3) : (Adnkronos) - L'ex pentito Scarantino è stato ascoltato durante il processo per diverse ore. Una deposizione fiume, con molti 'non ricordo' alternati a dichiarazioni lunghissime. Tranne quando si trattava di rispondere alle domande sui magistrati che coordinarono l'inchiesta sulla strage di via D'Am