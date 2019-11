LIVE F1 | GP Brasile 2019 in DIRETTA | Vettel precede Leclerc sull’umido delle FP1

Fonte : oasport

(Di venerdì 15 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.58 Interessante team radio di Ricciardo che ha comunicato di cominciare a rovinare le sue gomme, sintomo che l’asfalto è sempre meno umido e c’è la possibilità anche di vedere le slick a fine sessione. 15.56si prende la prima posizione ora in 1:17.041, volando nel T2 e T3. 15.55 Ancora in pista le Ferrari, il tracciato si sta asciugando sempre di più. 15.53 Gran terzo tempo di Hulkenberg che si mette a soli 8 decimi da. Il tedesco non ha ancora un sedile per l’anno prossimo e il suo futuro è ormai quasi certamente segnato. 15.50 Terzo giro abortito per Hamilton che preferisce continuare a non registrare un tempo ufficiale. Verstappen in totale tranquillità senza tuta. 15.48 Seconda posizione per lui con 459 millesimi di ritardo. 15.47 Rapido pitstop per Sebastian che ha montato la verde ...

