Formula 1 – Sessione terminata in anticipo per bandiera rossa | doppietta Ferrari nelle

(Di venerdì 15 novembre 2019)seconde libere del Gp del Brasile: Vettel davanti a tutti ad Interlagos E’con un pizzico d’la secondadi prove libere del Gp del Brasile. L’incidente di Kvyat ha costretto ad interrompere la, che a poco più di un minuto dal termine, non verrà ripresa. Le Fp2 si sono concluse con una, con Vettel davanti a tutti, seguito da Leclerc e Verstappen. Appena dietro le Mercedes di Bottas e Hamilton. Un gruppo vicinissimo: i migliori 5 piloti, infatti, sono raccolti in 2 decimi. Settimo tempo invece per Ricciardo, che si è lasciato alle spalle Raikkonen. Fuori dalla top ten invece Giovinazzi, tredicesimo.L'articolo1 –inperFp2 del Brasile SPORTFAIR.

