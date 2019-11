Ennesimo selfie killer | turista cade in una cascata mentre cerca di immortalasi e muore

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 15 novembre 2019) Unfrancese è precipitato in unasull’isola tailandese di Koh Samui,va di fare un. Lo ha riferito la polizia locale. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio in un punto turistico, noto per le sue spiagge di sabbia bianca e le escursioni nella giungla, come riferisce l’agenzia France Presse. L’uomo, un 33enne, è caduto nellaNa Mueang 2, nello stesso punto dove a luglio è morto unspagnolo. “Ci sono volute diverse ore per recuperare il corpo perché il terreno è molto scivoloso“, ha detto il tenente Phuvadol Viriyavarangkul. “Il suo amico ci ha detto che stavando di fare un, è scivolato e caduto“. Secondo uno studio del 2018 dell’All India Institute of Medical Sciences, gli incidenti con lesioni personali hanno ucciso 259 persone in tutto il mondo tra ottobre 2011 e ...

