Clima | quanti ipocriti sul carro di Greta Su FQ MillenniuM in edicola

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 novembre 2019) Giornali che esaltano in prima pagina i giovani che manifestano per salvare il pianeta, ma poi nascondono le notizie che imbarazzano i grandi inquinatori. Politici che si riempiono la bocca di “Green New Deal”, salvo tirarsi indietro quando si tratta di introdurre una piccola tassa sulla plastica. E grandi gruppi che fanno a gara per pubblicizzarsi “verdi”, mentre i loro impianti finiscono sotto inchiesta per disastri ambientali. Insomma: tutti dicono I love, ma solo finché è gratis. È il tema di copertina del nuovo numero di Fq, il mensile diretto da Peter Gomez, inda sabato 16 novembre. Oltre a un lungo e documentato elenco di questi “del”, FQpropone un’inchiesta esclusiva su come Ilva e i grandi gruppi industriali europei lucrano sul sistema dei permessi di emettere Co2, nato per limitare l’effetto serra e subito ...

