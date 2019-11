Ama | Lazio Ambiente ha bloccato conferimenti a Colleferro fino a lunedì

Terremoto 7.4. Paura tra la popolazione : dirAmata l’allerta tsunami : L’Indonesia è nel panico per una violentissima scossa di Terremoto che ha colpito le sue coste. Il sisma, di magnitudo 7.4 gradi della scala Richter, è stato registrato nel Mar delle Molucche. A renderlo noto è stato l’ente geofisico degli Stati Uniti d’America, l’Usgs. Le autorità indonesiane hanno inoltre lanciato un allarme maremoto. Il movimento tellurico ha avuto luogo precisamente al largo dell’isola di Ternate, a 45 chilometri di ...

Woody Allen e Amazon decidono di mettere fine alla causa di 68 milioni di dollari per violazione del contratto : Woody Allen e Amazon hanno concordato di mettere fine alla causa da 68 milioni di dollari che il regista aveva intentato alla società per aver interrotto il contratto per la produzione di quattro suoi film e la distribuzione di un film che aveva già concluso, ‘A Rainy Day in New York’. I termini dell’accordo non sono noti.Travolto dal ciclone di #MeToo, che lui non ha mai mancato di criticare, e soprattutto ...

Lavoro - Amazon assume addetti al magazzino in Piemonte - Lazio - Emilia : La nota azienda di e-commerce sta portando avanti un nuovo piano di investimenti che porterà a più di mille assunzioni in tutto il territorio nazionale. Si tratta di un'importante strategia volta ad incrementare gli organici nelle varie sedi d'Italia e riguardano i centri di smistamento, gli uffici, i poli logistici e i centri per l'assistenza clienti. L'azienda è stata fondata nel 1994 da Jeff Brezos ed è leader nel settore del commercio ...

Lazio - Europa Amarissima : il Celtic vince 2-1 al 95' - quasi eliminazione : Il Celtic beffa la Lazio al 95' e la spinge verso l'eliminazione dall'Europa League. Sconfitta all'andata a Glasgow, la squadra di Simone Inzaghi all'Olimpico passa in vantaggio al 7' con Ciro Immobile (101 gol con la maglia biancoceleste), sfiora più volte il raddoppio prima del pareggio degli ospi

“Un Lazio d’Amare : mostra sbarca al Eataly wine Fest : Roma – La collettiva sarà esposta al Eataly wine Festival 2019 e sarà visitabile fino a gennaio. In occasione del “Eataly wine Festival 2019” previsto a Roma il prossimo 8 e 9 novembre, sbarca a Eataly la mostra “Un Lazio d’aMare”. L’iniziativa, nata dalla partnership tra l’associazione Roma Fotografia e l’azienda specializzata nella vendita e distribuzione di prodotti italiani di alta qualità enogastronomica, si inserisce nell’ambito del ...

Terremoto in tempo reale - nuova scossa nel Lazio - trema la terra a Amatrice : L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha segnalato una nuova scossa di Terremoto avvenuto nel Lazio nella tarda mattinata di oggi. La scossa di lieve entità, di magnitudo 1,6, è avvenuta alle ore 11,09 di oggi. L’epicentro della scossa è stato segnalato a 6 chilometri da Amatrice a una profondità di 14 chilometri dalla crosta terrestre. I comuni vicini all’evento sismico sono stati: Cittareale, Montereale, Accumoli, ...

Shock climatici in Africa : le agenzie alimentari dell’ONU sollecitano un maggiore sostegno alle popolazioni affAmate : Le agenzie alimentari delle Nazioni Unite hanno segnalato che nei prossimi sei mesi 45 milioni di persone nei 16 paesi della Comunità di Sviluppo dell’Africa Australe (SADC) saranno in stato di grave insicurezza alimentare. L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD) e il Programma Alimentare Mondiale (WFP) sollecitano interventi ...

Belen Rodriguez e Andrea DAmante hanno avuto una relazione clandestina? : "Un pettegolezzo, rimasto segreto per molti mesi, infiamma il mondo del gossip. Si sussurra di un rapporto clandestino, parliamo di circa un anno fa, tra Belen Rodriguez (allora fidanzata con Andrea Iannone) e Andrea Damante (a quel tempo legato a Giulia De Lellis). In molti si chiedono allora se il grande amore tra Giulia De Lellis e Iannone non sia nato come una ripicca ad alto livello". A lanciare l'indiscrezione è il settimanale Chi nel ...

Belen Rodriguez - 'Chi' ipotizza una relazione con Andrea DAmante risalente a un anno fa : Il numero di "Chi" che è uscito oggi, mercoledì 30 ottobre, ha lanciato un'indiscrezione clamorosa: pare che nel recente passato, Belen Rodriguez abbia vissuto una passionale ma segreta frequentazione con Andrea Damante. La rivista di gossip, infatti, sostiene che questo rapporto clandestino si sarebbe consumato circa un anno fa, quando la showgirl faceva ancora coppia con Iannone mentre il dj stava con Giulia De Lellis. Belen e Damante più che ...

I nuovi appuntamenti dell’Orchestra Sinfonica Nova Amadeus a Roma e nel Lazio : Proseguono a Roma e nel Lazio i concerti dell’Orchestra Nova Amadeus: il prossimo 20 ottobre presso la chiesa di San Paolo Entro le Mura (via Nazionale – Roma) verrà eseguita la Missa in Angustiis “Nelson Messe” di F.J. ...

Verissimo - Pamela CAmassa e Filippo Bisciglia : rivelazioni sul matrimonio : “Sono contentissimo per lei, se lo merita. È stata un’emozione grandissima, è come se avessi vinto anche io“. Ospite di Verissimo nella puntata di sabato 26 ottobre alle ore 16.00 su Canale 5 Filippo Bisciglia commenta la vittoria ad Amici Celebrities della sua compagna, Pamela Camassa. Dichiara lei

Rinnovi e Cancellazioni Serie TV : Amazon rinnova Modern Love : Rinnovi e Cancellazioni Serie tv. Tutte le Serie tv che sono state rinnovate e cancellate. N.B.: in questa guida trovi lo stato dei Rinnovi e delle Cancellazioni a partire da giugno 2016 – Rinnovi e Cancellazioni Serie TV. Quando nessuna decisione è stata presa la Serie resta tra i Rinnovi fino a comunicazione definitiva. Ultimo aggiornamento 25 ottobre Passata una settimana dal rilascio Amazon Prime Video ha rinnovato Modern ...

Quando lei ha un Amante : come far durare la relazione clandestina : Quando si inizia una relazione extra coniugale è naturale impegnarsi per renderla il più possibile piacevole e per fare in modo che, seppur con una veste diversa rispetto a quella ufficiale, duri il più possibile. Quali sono i consigli più utili in merito? In primo piano troviamo senza dubbio la spontaneità. Molto spesso, alla base della decisione di tradire il proprio partner ufficiale c’è proprio il senso di monotonia e ripetitività che ...