Mose | chi è Elisabetta Spitz | l' ex regina degli immobili di Stato scelta come

Mose Venezia : chi è Elisabetta Spitz - nuovo commissario straordinario : Elisabetta Spitz, romana, classe '53, è il nuovo commissario straordinario per il Mose (COS'E'). A dirlo, a Radio Capital, la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli. L'indicazione arriva dopo la marea record che ha colpito la città la notte del 12 novembre, causando gravi danni e una vittima, e in risposta alle conseguenti critiche mosse al sistema di paratie ideato per proteggere Venezia dall’acqua alta. I ...

Venezia - l’acqua alta e il Mose : la mega opera fronteggia il rischio di terremoto e tsunami? : In queste ore, Venezia è in ginocchio a causa di un’acqua alta eccezionale. In tanti, vedendo la città in grave difficoltà, con il suo prezioso patrimonio artistico a rischio, tra cui la famosa Basilica di San Marco, si stanno chiedendo se il Mose, il sistema di paratoie per proteggere la città dalla marea, in costruzione dal 2003, avesse potuto fare qualcosa per rendere meno disastrosa la situazione in cui versa oggi la città dopo il violento ...

Venezia - Luca Casarini folgorato da Greta : "Alluvione colpa del Mose - Zaia tutto prosecco e marocchini" : Secondo Luca Casarini la colpa dell'alluvione che ha sommerso Venezia mettendo a rischio il patrimonio artistico della Laguna (oltre ad aver provocato due morti) è dei soldi spesi per il Mose, non ancora attivo. Lo storico no global Veneziano, oggi ultrà pro-migranti ed esponente della ong Mediterra

Acqua alta a Venezia - Berlusconi : “Chiesto l’intervento dell’Ue - con il Mose non sarebbe successo” : “Ero al telefono con il sindaco diVenezia. Il disastro è veramente grande, i danni elevati e quindi abbiamo chiesto anche in Parlamento europeo con un’interrogazione di far accedere Venezia al fondo europeo, andrò personalmente io a parlare perché venga concesso immediatamente all’Italia questa possibilità”. Così il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi in una conferenza stampa alla Camera. “Con il Mose in ...

Venezia - il sindaco Brugnaro : “Bisogna finire il Mose - si rischia di non farcela più” : Dopo il picco straordinario di marea da 187 centimetri che questa notte ha colpito Venezia, l’amministrazione comunale presenterà richiesta di stato di crisi alla Regione Veneto, ai fini della successiva dichiarazione dello stato di emergenza da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri. “Tutti i cittadini e le imprese raccolgano materiale utile a dimostrare i danni subiti con fotografie, video, documenti o altro – ...

Ciclismo - chi si ritira al termine del 2019? Salutano Devolder - Spilak - Phinney. Addio di Ferrari e Moser : La stagione del grande Ciclismo si è ufficialmente conclusa da un paio di settimane, gli atleti si stanno godendo un po’ di meritato riposo prima di riprendere gli allenamenti a pieno regime e affrontare il lungo inverno che condurrà al 2020. Il prossimo anno sarà molto intenso con anche la presenza delle Olimpiadi nel calendario internazionale che ha costretto a ridurre l’intervallo tra Giro d’Italia e Tour de France, ci ...

Il coming out di Elena Linari : “Gli oMosessuali ci sono anche nel calcio maschile - gli sportivi coprono il loro privato per evitare di scatenare i pregiudizi” : “Non è che nel calcio femminile fioccano le omosessuali, proprio no. Gli omosessuali ci sono anche nel calcio maschile, negli altri sport e nella vita quotidiana. In Italia tanti sportivi coprono il loro privato con una relazione di comodo per evitare di scatenare i pregiudizi”. Il coming out del difensore della nazionale azzurra Elisa Linari durante un’intervista a RaiSport per Dribbling, solleva di nuovo la questione ...

Ignazio Moser a Pechino Express? Ecco la verità : Inizia l’autunno ed è tempo di reality. Presto inizieranno le riprese di uno degli show più amati di Rai 2, Pechino Express. Il format del programma consiste in una gara tra otto coppie di conoscenti, che si sfidano lungo un percorso di circa 8.000 km per raggiungere una determinata meta, con il minimo indispensabile. Quest’anno sarà condotto da Costantino Della Gherardesca, ma ancora non si sa nulla sul cast. Hanno iniziato a girare diversi ...

Pechino Express - Ignazio Moser nel cast? L’ex gieffino fa chiarezza : Pechino Express cast, Ignazio Moser parte con suo cugino? L’ex gieffino fa chiarezza Si mormora parecchio sul cast di Pechino Express, anche se la nuova edizione dell’adventure game di Rai 2 sembra essere ancora lontana. L’unica certezza al momento sembra essere la conferma di Costantino Della Gherardesca conduttore, e l’attesa dei fan. Pechino Express piace […] L'articolo Pechino Express, Ignazio Moser nel cast? ...

Studente di 26 anni picchiato da branco perché oMosessuale : "Sono gay" e lo pestano a sangue, fino a spaccargli il naso. Questa la terribile vicenda di cui è stato vittima uno Studente di 26 anni, appena qualche settimana fa. L'ennesimo episodio di violenza ai danni di un ragazzo omosessuale. Stando a quanto si apprende dalle pagine del quotidiano La Repubblica, un giovane iracheno di 26 anni sarebbe stato colpito con calci e pugni da tre sconosciuti, in pieno centro a Firenze.\\Il 26enne era di ritorno ...

Pechino Express spoiler : Ignazio Moser e Soleil Sorgé - senza Jeremias - nel cast (RUMORS) : Dovrebbero iniziare a breve le riprese della nuova edizione di Pechino Express, perciò in rete si rincorrono le indiscrezioni sui personaggi famosi che comporranno il cast di quest'anno. Stando a quello che riporta "361Magazine", sarebbe certa la partecipazione di Ignazio Moser, in coppia con il cugino, e di Soleil Sorgé. La ragazza, però, non dovrebbe partire per l'Asia con Jeremias Rodriguez: i due, infatti, si sarebbero lasciati dopo 8 mesi ...

Antonella Mosetti/ 'Mia figlia Asia Nuccetelli rifiuta la tv dopo gli attacchi...' : Antonella Mosetti a Mattino 5 torna a parlare degli attacchi social subiti da Asia Nuccetelli che adesso rifiuta la tv, ecco le novità

