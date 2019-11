Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 14 novembre 2019) Otto stretti collaboratori Di, il nucleo del suo “cerchio magico”, figurano oggi tra il “personale estraneo alla Pa con contratto a tempo determinato” in qualità di collaboratori diretti del ministro. Lo scrive Il Giornale in un’inchiesta in cui punta il dito contro i “degli amici” del leader M5S. Si tratta - scrive Il Giornale - di otto persone equiparate a dirigenti e funzionari, fatti assumere agli Esteri a partire dal 6 settembre scorso con scadenza fissata al “termine del mandato governativo”. A dare fastidio alla- prosegue il quotidiano - non è solo la quantità di fedelissimi imposti da Di, ma anche l’entità dei loro compensi.Nella lista degli otto ci sono Augusto Rubei, inquadrato come “consigliere del ministro per gli aspetti legati alla ...

HuffPostItalia : I superstipendi della Farnesina targata Di Maio - donatellabc : RT @HuffPostItalia: I superstipendi della Farnesina targata Di Maio - nicole_zaia : @luigidimaio ma quando li caccerete via a calci in culo? I superstipendi della Farnesina targata Di Maio Inchiesta… -