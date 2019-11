Giacomo Clarke trovato morto | era scomparso da due giorni

“Speranze finite”. Trovato morto il 22enne Giacomo Clarke : Giacomo Clarke è morto. Il suo cadavere è stato Trovato in provincia di Siena all’interno della sua auto semi distrutta dalla vegetazione. Si sarebbe trattato da un incidente. Giacomo Clarke, italo inglese di 22 anni, era scomparsa da due giorni. Era partito da Firenze per Siena dove non è mai arrivato. Da lì l’allarme fino al tragico epilogo di poche ore fa. Una tragedia che tocca profondamente Firenze: familiari e amici avevano affidato ai ...