Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 novembre 2019) “Molte letture date dai colleghi Pd del governo sono tese a ridicolizzare posizioni politiche di grande rigore. Io sono in questo governo e sento di avere una grande responsabilità, che non è quella di fare carinerie ai colleghi, quella di provare a dare risposte ai problemi del Paese. Sfido chiunque a dire che le questioni poste da Italia Viva erano ideologiche e non finalizzate a dare un contributo al miglioramento ladegli uomini e delle donne di questo Paese. E un esempio è“. Esordisce così, a “24 Mattino”, su Radio24, Teresa, ministro dell’Agricoltura e capo delegazione di Italia Viva nel governoDue, alle critiche mosse da molti esponenti del Pd sulle posizioni del suo partito. E si sofferma sul caso: “Della vicenda si può fare una lettura caricaturale o dire la verità. Siamo stati fino alle 2 di notte nel ...

fattoquotidiano : Ex Ilva, Bellanova e le stoccate a Pd, Lezzi, Conte, Emiliano: “Non si gioca con la vita di 20mila famiglie per fru… - iddesleigh : RT @fattoquotidiano: Ex Ilva, Bellanova e le stoccate a Pd, Lezzi, Conte, Emiliano: “Non si gioca con la vita di 20mila famiglie per frustr… - Noovyis : (Ex Ilva, Bellanova e le stoccate a Pd, Lezzi, Conte, Emiliano: “Non si gioca con la vita di 20mila famiglie per fr… -