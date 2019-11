Arcelor Mittal | la Fim Cisl | l' Ad ha comunicato lo stop degli impianti a Taranto tra

EX ILVA - AD ArcelorMITTAL : 'RECESSO IN CORSO'/ Attacco al Governo 'Noi presi in giro' : Ex ILVA, ARCELORMITTAL netto: 'Chiusura in corso, l'azienda ha deciso'. Governo, Mise non riconosce il diritto di recesso.

Ex Ilva - Patuanelli : “ArcelorMittal ora dice che è colpa dello scudo - prima parlava di esuberi. Si metta d’accordo con se stessa” : “L’azienda ha dichiarato qualcosa che ci ha lasciato piuttosto perplessi, cioè che tutto è legato allo scudo quando dal 12 settembre dichiara che ci sono 5mila esuberi necessari per un problema strutturale dell’impianto che non potrà mai più produrre più di 4 milioni di tonnellate”. Lo dice il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli al Mise. “Credo che Arcelormittal si debba mettere d’accordo con ...

ArcelorMittal : "Contratto non rispettato"<br>Conte replica : "Pagheranno i danni" : Presso il ministero dello Sviluppo Economico è il giorno dell'incontro tra ArcelorMittal, Fim Fiom e Uilm alla presenza del ministro Stefano Patuanelli. Presenti anche l'ad di ArcelorMittal Italia Lucia Morselli e i leader dei sindacati confederati Cgil, Cisl e Uil e delle sigle metalmeccaniche. L'azienda continua a sostenere di voler recedere perché il contratto non è stato rispettato, mentre il ministro Patuanelli non riconosce il diritto ...

Ex Ilva - governo deposita ricorso urgente contro la decisione di Arcelor Mittal di chiudere : Il governo ha depositato un ricorso urgente contro la decisione della multinazionale Arcelor Mittal di chiudere gli impianti dell'acciaieria Taranto. Conte: "Arcelor Mittal ne risponderà in sede giudiziaria sia per ciò che riguarda il risarcimento danni, sia per ciò che riguarda il procedimento d'urgenza".Continua a leggere

Ilva - ArcelorMittal comunica che il 4 dicembre va via : Patuanelli all’azienda: non c'è diritto recesso. Iniziato il confronto al ministero con i sindacati.

Ex Ilva - tra governo e Arcelor Mittal finisce a stracci (e carte bollate) : Aperta una inchiesta dopo il diritto di recesso esercitato dalla multinazionale franco-indiana che ha annunciato il...

La Procura di Milano apre un'indagine su ArcelorMittal : La Procura di Milano irrompe nel caso ArcelorMittal aprendo uno scenario penale, al momento appena abbozzato perché senza reati né indagati, ed entrando nel giudizio civile come portatrice del "pubblico interesse". Una sorta di doppia tenaglia sul gruppo franco - indiano a carico del quale potrebbero essere ipotizzati reati di natura commerciale - societaria per la fuga dalle acciaierie pugliesi. Il Procuratore ...

Ilva - ArcelorMittal via il 4 dicembre. Tavolo al Mise con sindacati - Patuanelli : non riconosciamo diritto recesso : Arcelor Mittal Italia e ArcelorMittal Energy hanno comunicato al Governo e alla prefettura di Taranto, il piano di «sospensione» dell'esercizio dello stabilimento di Taranto e delle...

ILVA/ L'incontro che svela l'obiettivo raggiunto da Arcelor Mittal : Oggi è in programma al Mise un incontro tra sindacati e Arcelor Mittal. Si può dire che il caso ILVA è come se partisse da questo appuntamento

Il 4 dicembre ArcelorMittal chiude lo stabilimento di Taranto. Allarme sindacati : “Situazione ancor più drammatica” : Sarà completata entro il 4 dicembre prossimo la retrocessione dei rami d'azienda di Taranto. Lo conferma ArcelorMittal in una lettera che ha come oggetto la "sospensione dell'esercizio dello stabilimento siderurgico operato da ArcelorMittal e la parziale sospensione dell'esercizio della centrale elettrica operata da ArcelorMittal Italy Energy". Nella missiva, inviata, tra gli altri al ministero dell'Interno, Ambiente, Regione Puglia e ...

Ilva - Arcelor Mittal via il 4 dicembre - commissari presentano ricorso. Provenzano : non permetteremo stop. Procura apre inchiesta : Stop agli impianti dell'ex Ilva di Taranto. Arcelor Mittal Italia e ArcelorMittal Energy hanno comunicato al Governo e alla prefettura di Taranto, il piano di «sospensione»...

