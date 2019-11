Acqua alta a Venezia | le immagini dal drone VIDEO

Venezia - centinaia di libri distrutti nella storica Libreria Acqua alta : “L’Acqua alta ce l’aspettiamo - ma così alta no”. E la mareggiata distrugge anche l’edicola storica : Quando varcano la sua soglia, dopo averla finalmente trovata nel groviglio di calli, i turisti rimangono tutti a bocca aperta, estasiati davanti a quella che è stata definita “la Libreria più bella del mondo“. È la Libreria Acqua alta di Venezia, chiamata così perché, essendo affacciata direttamente su uno dei canali, il proprietario Luigi Frizzo ha pensato di disporre i suoi libri all’interno di una gondola (vera!), barche e ...

Allerta Meteo - nuova Tempesta irrompe nel Mediterraneo : 3 giorni da incubo - fiato sospeso per l’Acqua alta a Venezia. Allarme Liguria - Roma e Neve sulle Alpi : Allerta Meteo – L’Italia si appresta a vivere altri tre giorni da incubo: un nuovo Ciclone sta per colpire il nostro Paese, proveniente dal Circolo Polare Artico e diretto nel Mediterraneo occidentale. La Tempesta, denominata ufficialmente Günther dall’Università di Berlino, è profonda 994hPa e si trova nel Golfo di Biscaglia. Nelle prossime ore si muoverà rapidamente verso l’Italia, scatenando fenomeni estremi analoghi a ...

Acqua alta A VENEZIA/ Nel pavimento di San Marco una lezione per tutti : L'ACQUA ALTA a m 1,90 ha allagato VENEZIA causando danni gravissimi per centinaia di milioni di euro. Chiesa di san Marco a rischio. È polemica sul Mose.

Allerta Meteo - Scuole Chiuse anche Venerdì 15 Novembre : allarme maltempo e Acqua alta da Roma a Venezia [ELENCO] : Allerta Meteo – Nuovo allarme maltempo sull’Italia: una nuova perturbazione proveniente dal circolo polare artico sta arrivando nel Mediterraneo occidentale provocando fenomeni estremi tra stasera, domani, sabato e domenica in tutto il nostro Paese. Per questo motivo, Venerdì 15 Novembre le Scuole rimarranno Chiuse in molti comuni. Di seguito l’elenco dei comuni che hanno emanato ufficiale ordinanza: Grosseto Chioggia ...

Venezia - Berlusconi nell’Acqua alta in piazza San Marco. VIDEO : Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, è stato in visita a Venezia nella mattinata del 14 novembre, a poche ore di distanza dall'acqua alta che ha allagato in maniera drammatica il capoluogo veneto (GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE). L'ex presidente del Consiglio è stato accompagnato dal governatore Luca Zaia, dal sindaco Luigi Brugnaro e da Renato Brunetta. Berlusconi, munito di stivali di gomma, ha attraversato piazza San Marco ...

Acqua alta a Venezia : “Altro che cambiamenti climatici - le cause sono marea e scirocco. Mose inutilizzabile nell’arco di 10 anni” : Con il disastro dell’Acqua alta a Venezia, che ha messo in ginocchio la città, vengono tirati in ballo anche i cambiamenti climatici tra le cause. L’evento delle scorse ore ha avuto una grande eccezionalità, basti pensare che è la seconda misurazione più alta (187cm) dall’alluvione del 1966. Questa eccezionalità è stata favorita da una coincidenza di fattori, così come spiegato dal giornalista scientifico Luigi Bignami: “Si legge ovunque che ...

Perché il MOSE non è stato alzato per proteggere Venezia dall’Acqua alta : Francesco Ossola, ingegnere, docente universitario a Torino e "commissario tecnico" del MOSE, ha spiegato per quale ragione non sono state alzate le paratie due sere fa per impedire all'acqua alta di sommergere Venezia. L'opera non è ancora conclusa e non sono stati neppure effettuati test e collaudi.Continua a leggere

Acqua alta Venezia - Elisabetta Spitz commissario al Mose. Conte : fino a 20.000 euro agli esercenti : La notte è trascorsa tranquilla a Venezia, senza picchi di marea né allarmi per il maltempo. La città, dopo 48 ore da incubo, ha potuto tirare il respiro. Oggi la laguna si...

Acqua alta a Venezia - le onde contro l'Hotel Gabrielli. VIDEO : Il livello dell'Acqua che sale, fino ad occupare metà della porta a vetri che segna l'ingresso dello storico Hotel Gabrielli di Venezia. Il VIDEO è stato girato nella notte tra domenica e lunedì, quando l'Acqua alta ha raggiunto i 187cm di altezza e poi postato sulla piattaforma Storyful. Vista dall'interno della hall, la forza dell'Acqua che ha provocato danni incalcolabili alla città (IL LIVEBLOG), è davvero spaventosa: le onde che arrivano ...

Acqua alta a Venezia : i dipinti del Canaletto spiegano il disastro : Venezia è tornata nuovamente a fare i conti con l'Acqua alta: e, mentre si contano i danni, si discute sul modo migliore per affrontare le conseguenze di un fenomeno con il quale la città convive da sempre. E interviene anche il Canaletto: è proprio a partire da alcuni suoi dipinti che gli studiosi hanno cercato di comprendere in che modo l’Acqua ha cambiato il volto di Venezia nei secoli.Continua a leggere

Acqua alta Venezia - in Laguna torna il sole. Ma restano i disagi VIDEO : A Venezia è tornato il sole. Dopo due giorni di caos per l’eccezionale Acqua alta (IL LIVEBLOG CON GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE), giovedì la città si è risvegliata con il bel tempo. Il livello della marea si è fermato a 113 centimetri, grazie proprio alle condizioni favorevoli del meteo e all’assenza di vento. Ora l’onda di marea è in calo. Ma nei prossimi giorni si attende un nuovo peggioramento. Le previsioni Il Centro europeo per le ...

Venezia - l’Acqua alta e le inondazioni costiere da “storm surge” nel Mediterraneo : la ridotta attività solare potrebbe aumentare i rischi nell’Adriatico : “Gli storm surge, che portano a catastrofiche inondazioni costiere, sono tra i pericoli naturali più temuti a causa delle alte densità di popolazione e dell’importanza economica delle aree litorali”, scrivono i ricercatori di istituti francesi e croati, autori di uno studio, pubblicato su Nature, sugli storm surge e le inondazioni costiere nel Mediterraneo centrale. “C’è un crescente interesse nelle previsioni degli eventi climatici e ...

Acqua alta a Venezia : domani nuovo picco di marea [DATI e DETTAGLI] : “Raggiunta alle 10.45 una punta massima di 113 cm. domani, 15 novembre, alle 11.20 nuovo picco di 145 cm“: lo rende noto il Centro previsioni e segnalazioni maree della Protezione Civile – Direzione polizia locale del Comune di Venezia sottolineando che “il massimo di 113 cm” è stato raggiunto “a Punta della Salute Canal Grande e di 117cm in mare e a Chioggia città“. Per domani il Centro prevede ...