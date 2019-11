Twitter lancia Topics | per seguire argomenti che interessano

La Roma lancia un account Twitter in lingua swahili : La Roma ha lanciato un nuovo account Twitter in lingua swahili. E’ il primo club in Europa a farlo. L’esordio di @ASRomaswahili risale a mercoledì. L’Head of Strategy della Roma, Paul Rogers, ha dichiarato: “Siamo felici di lanciare AS Roma swahili. Dopo l’account Pidgin creato a marzo, siamo stati inondati di richieste da parte dei follower di Kenya, Tanzania, Uganda e altri paesi del sud est dell’Africa. Considerando la ...

