Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 13 novembre 2019) L'attaccodaha fatto a lungo discutere nel corso del weekend, essendo stati resi noti ipersonali di alcuni clienti (carte d'identità, passaporti, patenti di guida, registro chiamate e perfino carte di credito). Senza peli sulla lingua, i pirati informatici del gruppo LulzSecIta ne hanno parlato su Twitter, affermando che quello condiviso pubblicamente è solo parte del materiale acquisito in seguito all'attacco sferrato ai sistemi di. Il gestore telefonico virtuale si è esposta da poco sulla questione. Come riportato da 'mondomobileweb.it', ha confermato l'accaduto, compreso il fatto che ipersonali di alcuni clienti siano stati violati. Il provider assicura di aver preso le misure occorrenti per sventare il pericolo di altri accessi non autorizzati, informando inoltre di aver denunciato quanto successo alle Autorità competenti. Chi ...

OptiMagazine : Risposta di #Lycamobile sull'attacco hacker subito: la verità sui dati rubati -