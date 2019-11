Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 13 novembre 2019), nel raggio di cento chilometri: Brescia e Bergamo con l’industria che vale un terzo del Pil, Monza, la Brianza e Lodi dense di manifattura competitiva e poi Como, Varese e Lecco, Pavia e Piacenza, Novara e, poco più in là, Ivrea e Torino.Un concentrato di territori industriali innervati da imprese innovative e servizi hi tech, centri di ricerca, università di alto livello, iniziative culturali di respiro internazionale. Spingendosi oltre la linea del Po, e superando appena quel raggio, ecco Parma, Modena e Bologna, la “via Emilia” della “multinazionali tascabili” che macina record manifatturieri perfino maggiori di quelli lombardi.Verso nord, il passaggio del Brennero che porta in Austria e Germania. A oriente, ecco le ex piccole imprese diventate medie e competitive, da Verona a Padova e Treviso, per continuare tra Pordenone e ...

Linkiesta : Nell’Italia stagnante a crescita zero, l’unico a correre è #Milano che attrae sempre più investimenti dall’estero.… - massimosquarza : RT @Linkiesta: Nell’Italia stagnante a crescita zero, l’unico a correre è #Milano che attrae sempre più investimenti dall’estero. Dalla zon… - ronaldopatrizio : Milano metropoli dinamica e solidale. I numeri parlano chiaro (di A. Calabrò) -