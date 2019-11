LIVE Nadal-Medvedev | ATP Finals 2019 in DIRETTA | 6-73 6-3 2-5 | il russo serve per il

Fonte : oasport

(Di mercoledì 13 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Errore di, rumoreggia la O2 Arena che parteggia per15-15 Ace numero 18 di0-15 In spinta2-5, ilandrà a servire per il match al cambio di campo Vantaggio, gran priam centrale 40-40 Grandissima maniera per salvare il match point da parte di, che trova il rovescio lungolinea e poi una palla corta che fa caracollarenel tentativo di andare a prenderla 30-40 MATCH POINT: gran risposta del, iland volley distavolta non paga 30-30 Cerca il dritto lungolinea vincente, gli resta appena in corridoio 15-30 Servizio esterno di, che però mette appena largo il rovescio 15-15 Altro errore di15-0 Sbaglia in lunghezza il dritto1-5, ancora turno di servizio facile per ilper restare nel ...

