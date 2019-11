Infortunio Gervinho | pessime notizie sull’attaccante del Parma

Fonte : calcioweb.eu

Il Parma è reduce dall'entusiasmante successo in campionato contro la Roma, continua la marcia verso la salvezza, nel frattempo non arrivano buone notizie sul fronte infortuni. Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister D'Aversa, i crociati hanno svolto lavori di prevenzione seguiti da riscaldamento, tecnica applicata e lavoro aerobico. L'allenamento è proseguito con esercitazioni sul possesso palla ed è stato concluso da una partita in porzione ridotta del campo. Gervinho è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di primo grado al muscolo semimembranoso di sinistra. Il giocatore ha già iniziato le terapie del caso. Lavoro personalizzato e terapie per Alberto Grassi. Terapie per Roberto Inglese e Yann Karamoh.

