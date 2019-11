Foggia | agricoltore di 69 anni spara e uccide la vicina | ferisce la moglie e poi si

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Prima hato,ndola, alladi casa, poi, prima di togliersi la vita, ha ferito la, sempre con un colpo di pistola. È successo a Cerignola, in provincia di, dove Francesco Ciuffrida, undi 69ha ucciso Luminita Brocan, rumena di 53, e poi si è tolto la vita. Non si sa se intenzionalmente o per errore, ma prima di suicidarsi l’uomo ha ferito anche la65enne, Giuseppina Pantone. La donna è adesso ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di San GiovRotondo. La dinamica, così come il movente, sono ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, coordinati nelle indagini dal pubblico ministero, Paola De Martino, della procura della Repubblica di. Al momento non risulterebbero contrasti tra Ciuffreda e la vittima: “Non risultano pregresse situazioni di contrasto, né all’interno della coppia né ...

