Violenza sulle donne | Annibali IV | “Un problema maschile | bisogna costruire cultura del

“Codice Rosso”- A Milano un evento contro la Violenza sulle donne tra pugilato ed esperti del settore : Lo spazio antologico degli East End Studios di Milano si trasforma in un ring reale e metaforico per combattere violenze domestiche, maltrattamenti e femminicidi Il 16 novembre dalle 18:00 nella suggestiva cornice dello spazio antologico, East End Studios di via Mecenate 84/10 si svolgerà “Codice Rosso”, un evento per le donne nel quale si alterneranno sul ring 16 atlete dilettanti di pugilato e 2 atleti professionisti, per un totale di ...

Violenza sulle donne - lo Stato spende solo 79 centesimi al giorno per ogni vittima : Secondo i dati dell'indagine Istat sui Centri antiViolenza a sostegno delle donne maltrattate, a rivolgersi a queste strutture nel 2017 sono state in 43.000. I fondi pubblici per i centri antiViolenza erogati nel 2017 sono stati 12 milioni di euro: "Una cifra ridicola - secondo Mariangela Zanni, consigliera di D.i.Re - che spiega il massiccio ricorso al volontariato da parte dei centri antiViolenza.Continua a leggere

Violenza sulle donne - Istat : “Nel 2017 in 43mila si sono rivolte ai Centri antiviolenza. Offerta ancora insufficiente in 13 Regioni” : Nel 2017 si sono rivolte ai Centri antiViolenza italiani 43.467 donne, il 67,2% delle quali ha iniziato un percorso di uscita dalla Violenza. Ma l’Offerta di aiuto alle donne maltrattate e ai loro figli è ancora insufficiente rispetto a quanto stabilito dalla Convenzione di Istanbul del 2013, ratificata in Italia nello stesso anno, secondo cui dovrebbe esserci un Centro ogni diecimila abitanti: in 13 Regioni l’indicatore di copertura ...

Taylor Mega : Mi spoglio contro la Violenza sulle donne : La lanciatissima influerncer Taylor Mega qualche giorno fa ha annunciato di essere stata scelta dalla rivista maschile For Men come protagonista del nuovo Maxi Calendario 2020 in edicola dal prossimo 4 novembre. La Mega ha motivato la scelta di posare senza veli con il fine di denunciare il problema della violenza sulle donne e al contempo di sensibilizzare l'opinione pubblica sullo stesso tema. Nella serata di ieri, sabato 26 ottobre, Taylor ...

Femminicidio - Cirinnà contro la maglietta in vendita da Carrefour : “Incita alla Violenza sulle donne. La ritirino dal commercio” : Una maglia blu con due figure stilizzate: un uomo e una donna. All’inizio discutono, poi ecco la “soluzione“: l’uomo che spinge la donna fuori da riquadro. E quest’ultima che precipita con tanto di didascalia in inglese: problema risolto. Una vignetta che in pratica raffigura una violenta spinta di un uomo verso una donna per farla smettere di parlare: e che quindi è diventata un caso. “Ho appena visto questa ...

Femminicidio - Cirinna contro la maglietta in vendita da Carrefour : “Incita alla Violenza sulle donne. La ritirino dal commercio” : Una maglia blu con due figure stilizzate: un uomo e una donna. All’inizio discutono, poi ecco la “soluzione“: l’uomo che spinge la donna fuori da riquadro. E quest’ultima che precipita con tanto di didascalia in inglese: problema risolto. Una vignetta che in pratica raffigura una violenta spinta di un uomo verso una donna per farla smettere di parlare: e che quindi è diventata un caso. “Ho appena visto questa ...

Violenza sulle donne - Carrefour espone maglietta choc che incita al femminicidio : il Pd chiede di ritirarla : Su una maglietta con sfondo blu, in vendita nei supermercati Carrefour, è stampata un'immagine stilizzata di una coppia, un uomo e una donna, che discutono animatamente. Lei, come indicato dal disegno, urla a voce alta nell'orecchio di lui. La scena è divisa in due parti e nella seconda vignetta si vede la figura femminile precipitare fuori dal riquadro, come cadesse da una finestra, spinta dal compagno. Sotto la didascalia, in inglese che dice ...

Violenza sulle donne - Pd contro maglietta in vendita al Carrefour : “Incita al femminicidio” : Una maglietta, in vendita al Carrefour, è al centro delle polemiche perché ritrae un litigio tra una figura maschile e una femminile che finisce con questa seconda spinta giù e la scritta "problem solved". Critiche da parte del Pd che chiede il ritiro della maglietta sostenendo che "incita al femminicidio".Continua a leggere

Torino - in Università lo sportello antiViolenza sulle donne : “Nessun luogo è immune. Le giovani si emancipano e sono più colpite” : Uno spazio per essere ascoltate, aiutate e trovare la maniera di uscire dalle difficoltà e dalle violenze subite. È quello aperto oggi al campus Luigi Einaudi dell’Università di Torino per tutte le donne che frequentano gli spazi dell’ateneo: studentesse, ricercatrici, docenti, impiegate o lavoratrici di ditte esterne. “Non c’è un luogo immune alla violenza di genere – spiega Anna Zucca, presidente della onlus Emma che partecipa al ...

Domenica In - Barbara De Rossi : ‘Conosco la Violenza sulle donne - sono sempre le stesse storie’ : “La violenza sulle donne è un argomento a me vicino, che comprendo e conosco, del quale conosco tutti i meccanismi” così Barbara De Rossi ospite a Domenica In affronta il tema della violenza sulle donne, trattata nel programma Amore Criminale condotto dalla De Rossi dal 2013 al 2016, ma di cui è stata anche vittima molti anni fa. Barbara De Rossi, sopravvissuta alla relazione con un uomo violento “È come un denominatore comune ...

Violenza sulle donne - Zinaida è stata uccisa e ora dobbiamo chiederci perché : Domenica notte Zinaida Solonari è stata uccisa dall’ex compagno Maurizio Quattrocchi mentre stava rientrando dal lavoro. E’ stata uccisa dopo aver denunciato le violenze di un uomo che non era geloso, come purtroppo scrivono ancora alcuni giornalisti, ma esercitava controllo, dominio, Violenza e l’aveva minacciata di morte durante una delle ultime aggressioni: “Se te ne vai ti ammazzo eppoi mi ammazzo anche io”. Lei ...

Global Citizen Festival - Dakota Johnson : «Lottiamo contro la Violenza sulle donne» : Global Citizen Festival, le star per i dirittiGlobal Citizen Festival, le star per i dirittiGlobal Citizen Festival, le star per i dirittiGlobal Citizen Festival, le star per i dirittiGlobal Citizen Festival, le star per i dirittiGlobal Citizen Festival, le star per i dirittiGlobal Citizen Festival, le star per i dirittiGlobal Citizen Festival, le star per i dirittiGlobal Citizen Festival, le star per i dirittiUn anno fa, al Global Citizen ...

Violenza sulle donne - picchia la compagna : arrestato il dirigente di banca Sarcinelli : Marco Sarcinelli, dirigente di banca e figlio dell’ex vicedirettore della banca d’Italia Mario Sarcinelli, è stato arrestato in flagranza di reato nella notte tra il 21 e il 22 settembre scorso durante una lite accesa con la compagna, nella loro casa nel centro di Milano, a Brera, uno dei quartieri più esclusivi. Accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni, si trova attualmente in carcere a San Vittore per effetto della procedura della ...

In più di 250 città spagnole si sono tenute manifestazioni per denunciare gravi episodi di Violenza sulle donne : Venerdì sera in più di 250 città della Spagna si sono tenute grandi manifestazioni per denunciare diverse gravi violenze sulle donne compiute quest’estate in tutto il paese. I promotori delle manifestazioni hanno detto di avere voluto dichiarare una «emergenza femminista»