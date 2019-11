Terremoti | scossa magnitudo 6 1 nelle isole Tonga

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 12 novembre 2019) Un terremotoMwp 6.1 si è verificato in mare, tra le, alle 23:03:29 UTC di ieri, ad una profondità di 10 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Non sono al momento disponibili informazioni su eventuali danni a persone o cose. L’allerta tsunami non è stata emessa. L'articolo6.1Meteo Web.

