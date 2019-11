Recensione Call of Duty Modern Warfare | l’inversione di rotta che serviva

Call of Duty : Modern Warfare - Recensione : Capita di tanto in tanto di mettere le mani su di un videogioco che per svariate ragioni verrà poi considerato negli anni una pietra miliare per il suo genere di riferimento, per la capacità di segnare un netto punto di svolta rispetto al passato e di innalzare in modo irreparabile gli standard della categoria nel futuro. È un po' quel che successe con l'arrivo sul mercato della trilogia dei Modern Warfare, che riuscrono nell'obiettivo di ...

Call of Duty : Modern Warfare – Recensione : L’appuntamento annuale con Call of Duty è un’istituzione per tutti i gamer appassionati di fps. Dopo diversi anni in cui la serie ha zoppicato adattandosi al mercato piuttosto che dirigerlo, Activision fa all-in e pubblica il reboot della serie Modern Warfare. Infinity Ward era chiamata a fare il proprio capolavoro per dare respiro ad un brand che ha bisogno di aria fresca, soffocato soprattutto dai colossi del battle royale. Tra ...

Call of Duty Modern Warfare : Recensione - Gameplay Trailer e Screenshot : Call of Duty Modern Warfare è ufficialmente disponibile su PC, PS4 e Xbox One da pochi giorni, quest’oggi su gentile concessione Activision vogliamo condividere con voi la nostra Recensione, dopo aver messo le mani sull’edizione PS4 Pro del titolo. Activision con Call of Duty Modern Warfare ha imparato dagli errori commessi con l’ultimo capitolo di Black Ops, reintegrando la campagna tanto amata e richiesta dai giocatori ...

Call of Cthulhu - Recensione : Ad un anno quasi esatto dalla recensione originale, torniamo a parlare di Call of Cthulhu in occasione della sua uscita su Nintendo Switch. Come al solito l'interrogativo principale in questi casi è sempre lo stesso: si tratterà di una conversione convinta e ben fatta o dell'ennesima operazione commerciale volta a vendere qualche migliaio di copie in più grazie alla popolarità della piattaforma?Il progetto ha avuto una genesi travagliata. Quasi ...