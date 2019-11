Open Fiber | a Empoli presto banda ultra larga | investimento di 6 mln

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 12 novembre 2019) Roma, 12 nov. (Adnkronos) –ha firmato con il Comune diun accordo per realizzare un’infrastruttura ainteramente in fibra ottica, in modalità Ftth (To The Home, la fibra che arriva direttamente all’interno di abitazioni e uffici). Il progetto è stato presentato questa mattina nella Sala ‘Carmignani’ del Palazzo Comunale dall’Assessore alla Smart City Antonio Ponzo Pellegrini e dall’ingegner Roberta Scardigli, dirigente settore Lavori Pubblici del Comune, insieme ai rappresentanti dell’azienda Marco Gasparini, Regional Manager Toscana, e Nicole Greco degli Affari Istituzionali territoriali. L’nel comune toscano, interamente a carico di, ammonta a circa 6 milioni di euro per connettere oltre 19 mila mila unità immobiliari e rientra in un piano che vede coinvolte ...

