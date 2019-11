Le Nazioni Unite chiedono un’azione urgente per frenare l’aumento della fame e

Ricette antispreco : la sfida su Instagram delle Nazioni Unite : Impara dagli sbagliControlla la scadenzaFai attenzione alle etichetteLa confezione riciclabilePreferisci il biologicoPiccoli accorgimenti...che fanno la differenzaUtilizza gli avanzi in maniera creativaProgrammi contro lo spreco alimentarePranzo(avanzo)Ricicla gli avanziSe la smettessimo di consumare più di quello che ci serve, comprando e mangiando il giusto, e non buttassimo via quello che consideriamo «scarto», nel mondo ci sarebbe cibo per ...

Ivanka Trump come Carola Rackete alle Nazioni Unite : outfit senza brassière - è polemica : La camicetta blu che Ivanka Trump ha indossato durante il suo intervento alle Nazioni Unite, in cui pare fosse senza reggiseno, ha sollevato molte critiche e una forte polemica sui social. La first daughter americana è stata criticata perché la sua mise è stata ritenuta "fuori luogo" da molti commentatori, dimostrando una netta caduta di stile. Ivanka Trump senza reggiseno alle Nazioni Unite, piovono le critiche dai social Ivanka Trump scivola ...

Ivanka Trump è super sexy alle Nazioni Unite. Fa discutere la camicetta indossata dalla figlia del Tycoon : Tutti conoscono il temperamento fuori dagli schemi di Ivanka Trump, figlia prediletta del Tycoon e del Presidente degli Stati Uniti d’America. Lei è una donna energica, non ha peli sulla lingua, ha di fronte a sé una lunga e promettente carriera politica, e soprattutto ha ereditato dal padre un carattere molto spigoloso che più volte ha messo in mostra. Nessuno però si aspettava un gesto del genere da parte della figlia del ...

New York - 74esima Assemblea generale delle Nazioni Unite : segui la diretta degli interventi : Giornata conclusiva della viaggio in Usa del premier Giuseppe Conte: oggi il presidente del Consiglio parlerà all’Assemblea generale dell’Onu, a New York, in occasione del Climate Action Summit, presente anche il ministero degli Esteri, Luigi Di Maio. segui la diretta degli interventi L'articolo New York, 74esima Assemblea generale delle Nazioni Unite: segui la diretta degli interventi proviene da Il Fatto Quotidiano.

Assemblea generale Nazioni Unite : non solo Greta - anche Jeppe Hein lotta per il clima : L'emergenza climatica, ribadita da Greta Thumberg a gran voce nell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, come anche in diverse piazze su tutto il globo, incontra l'arte di Jeppe Hein. L'artista ha presentato la sua opera Breathe with me in occasione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e intende divulgare il significato e il messaggio dell'opera, in più luoghi possibili. Dopo la presentazione al palazzo di vetro di New York, l'opera ...

Iran - trade war - clima - petrolio e...Assemblea Nazioni Unite : i dossier : L’emergenza climatica, l'alta tensione nel Golfo Persico, la trade war Usa-Cina, l'Iran, la Libia, l'Amazzonia. I temi al centro del dibattito all'Assemblea generale dell'Onu Segui su affaritaliani.it