Guild Wars 2 | il nuovo capitolo di The Icebrood Saga ha una data di uscita

(Di martedì 12 novembre 2019)2 si prepara a ricevere ilterrificantedi Thequesto novembre, precisamente il 19. Whisper in the Dark introdurrà una nuova storia oltre a nuove meccaniche di gioco e tante nuove attività a disposizione dei giocatori. ArenaNet ha inoltre pubblicato untrailer che da ai giocatori un assaggio dei nuovi contenuti.Di seguito vi riportiamo le funzionalità di Whisper in the Dark:"2 è un sorprendente gioco di ruolo online che offre al giocatore l'epicità di un mondo MMO combinata con combattimenti e tanta azione. Sono presenti eventi dinamici su larga scala, in cui è possibile partecipare con gli amici."Leggi altro...

