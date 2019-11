GAZZETTA – Troppi i gol subiti nell’ultima mezz’ora dal Milan

Fonte : milanworld

(Di martedì 12 novembre 2019) Oltre ad analizzare il dato sui pochi gol segnati dalin queste prime 12 giornate di campionato, Ladello Sport pone l’accento su un altro dato interessante, ovvero sulle reti subite dai rossoneri nell’ultima mezz’ora di gioco. Sono infatti 10 i goldalnell’ultimo terzo di gara (più i minuti di recupero) sui 16 golin totale. Un dato allarmante, che potrebbe dipendere da una condizione fisica non ottimale o – più probabilmente – da un atteggiamento mentale non all’altezza e dalla incapacità di mantenere alta la concentrazione per novanta minuti. L'articoloi golnell’ultima mezz’ora dalproviene daWorld.it.

