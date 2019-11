Diretta Mondiali paralimpici atletica Streaming video tv | programma e orari

LIVE Italia-Brasile 0-0 Under17 - Mondiali 2019 in Diretta : si parte allo Stadio Olimpico Pedro Ludovico di Goiania! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.55 Tutto pronto allo Stadio, serve una grande prestazione azzurra! 23.50 Ingresso in campo delle due squadre, tra poco inni nazionali e fischio d’inizio. 23.45 Mancano solamente 10 minuti all’ingresso in campo delle due squadre. 23.42 Gli azzurrini di Carmine Nunziata partono da sfavoriti, ma non certo da battuti e proveranno in tutti i modi a sovvertire il pronostico per ...

LIVE Italia-Brasile Under17 - Mondiali 2019 in Diretta : azzurrini a caccia del miracolo contro i carioca : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma completo della sfida Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia e Brasile, match valido per i quarti di finale dei Mondiali Under 17 di calcio: alle ore 00.00 di martedì 12 novembre, con il match tra queste due Nazionali verrà delineata l’ultima semifinalista della rassegna iridata di categoria. Già delineata la prima semifinale tra Messico ed ...

LIVE Italia-Ecuador 1-0 - Under 17 - Mondiali 2019 in Diretta : una perla su punizione di Oristanio vale i quarti di finale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 22:30 LE PAGELLE DELL’ECUADOR: Lopez 5.5, Chavez 6.5, Delgado 5.5, Hincapie 6, Cabezas 6; Vite 6.5 (dal 83′ Farfan s.v.), Angulo 6 (dal 87′ Rodriguez s.v.), Pluas 6; Mercado 5.5, valencia 6 (dal 83 Mejia s.v.), Mina 7. All. Rodriguez 6. 22:26 LE PAGELLE ...

LIVE Italia-Ecuador 1-0 - Under 17 - Mondiali 2019 in Diretta : la sblocca il neo entrato Oristanio con una splendida punizione da più di 30 metri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 81′ Alto il destro di Tongya su una buona ripartenza; dopo la paura grande reazione di carattere azzurra. 79′ Terzo cambio azzurro: dentro Barbieri per Gnonto, cerca di chiudersi Nunziata. 78′ Grande punizione a giro del talento scuola Inter!! Tiro non angolatissimo ma che si infila sotto la traversa! 77′ CHE GOOOLLLL!!!! PAZZESCA RETE DI Oristanio DA PIÙ DI 30 metri SU ...

LIVE Italia-Ecuador 0-0 - Under 17 - Mondiali 2019 in Diretta : partita bloccata - non riescono a pungere gli azzurri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 63′ MINA VICINISSIMO AL GOL!! Grande giocata che tira d’esterno sinistro sul secondo palo ma trova una grande risposta di Molla che la spinge in angolo. 62′ Altro fallo duro su Brentan, sulla punizione al centro di Oristanio nulla di fatto. 61′ Buona ripartenza azzurra, Tongya temporeggia un po’ troppo ma è bravo a subir fallo. 59′ Rischia l’Italia! ...

LIVE Italia-Ecuador 0-0 - Under 17 - Mondiali 2019 in Diretta : Gnonto spreca l’unica vera occasione da gol in un primo tempo equilibrato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:22 Squadre negli spogliatoi, tra un quarto d’ora circa avrà inizio il secondo tempo. 47′ Termina qui il primo tempo a reti inviolate. La migliore occasione è capitata sui piedi di Gnonto che non è però riuscito a segnare a porta vuota. 45′ 2 minuti di recupero. 44′ Proprio il difensore rimane a terra dopo uno scontro di testa con Delgado, in campo lo staff ...

LIVE Italia-Ecuador 0-0 - Under 17 - Mondiali 2019 in Diretta : Gnonto si divora un gol a porta vuota! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 41′ Molti errori banali in fase difensiva per i gialloblù, non sfruttati però dai ragazzi di Nunziata. 39′ Altra discesa sulla sinistra degli ecuadoriani con Valencia che strozza però la conclusione diagonale. Primo tempo in apnea per Lamanna. 37′ Gnonto SBAGLIA A porta vuota!!! Sbaglia il rilancio Lopez ma viene graziato dall’attaccante azzurro che spedisce a lato dal ...

LIVE Italia-Ecuador 0-0 - Under 17 - Mondiali 2019 in Diretta : inizia la partita all’Estadio Kléber Andrade! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1′ SI PARTE!! 20:26 Tutto pronto per l’inizio del match all’Estadio Kléber Andrade. 20:21 Gli azzurri cercheranno di sfruttare la vena offensiva del talentino scuola Inter Degnand Gnonto, autore di 3 reti nel girone, che oggi trova davanti a sé una difesa tutt’altro che irresistibile (6 gol subiti in 3 partite dai sudamericani). 20:15 Javier Rodriguez conferma 9/11 ...